«Вісім непростих років мого життя». Дизайнерка Анастасія Федорова висловилася після звільнення чоловіка з посади міністра оборони

Дизайнерка Анастасія Федорова прокоментувала відставку свого чоловіка з посади міністра оборони України. Вона опублікувала заяву, в якій повідомила, що не коментуватиме політичні питання.

Свою заяву вона опублікувала у сторіз Instagram.

Дизайнерка, засновниця бренду Cover і дружина колишнього міністра оборони України Михайла Федорова Анастасія Федорова заявила, що не коментуватиме політичні питання у себе в соціальних мережах. Свою заяву вона опублікувала після звістки про те, що Михайло Федоров йде у відставку.

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У дописі вона зауважила, що останніми днями на її сторінку приходить багато людей, ймовірно у пошуках інформації про її чоловіка. Вона попросила не чекати від неї коментарів, пов’язаних із політикою. І додала, що на її сторінка не про політику.

«Я дуже ціную власні кордони — свої та своєї дитини. Моя підтримка — це вісім дуже непростих років мого життя, величезна кількість особистих рішень, відповідальності та досвіду, який залишиться за межами цього простору. Повірте, в моїй реальності контексту політики більше, аніж у всіх ваших стрічках Тредс разом узятих», — прокоментувала вона.

Фото: fedorova.more/Instagram

Анастасія Федорова зауважила, що чекати політичний інсайдів від неї марно.

«Якщо ви підписалися в пошуках політичних інсайдів чи як на прямий контакт передачі інформації — не витрачайте свій час. Тут цього не буде», — додала вона.

Відставка Михайла Федорова — що відомо

15 липня Зеленський заявляв, що ще не визначився, чи буде Михайло Федоров міністром оборони в новому складі уряду після звільнення Юлії Свириденко з посади прем'єр-міністра.

Згодом нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Зеленський внесе кандидатуру Ігоря Клименка, який очолює Міністерство внутрішніх справ, на посаду голови Міноборони замість Федорова.

Вечері 15 липня Федоров оприлюднив допис, у якому заявив, що для нього булою «великою честю служити українському народу на посаді міністра оборони». Федоров підбив підсумки роботи на чолі Міноборони, перерахував, що йому вдалося, а що ні, та зазначив: «Потрібно було ще рішучіше звільняти людей, які гальмували зміни».

Одразу після появи звістки про те, що президент не висуватиме Михайла Федорова на посаду міністра оборони, у Мережі прозвучали заклики зібратися наступного дня на мітинг на підтримку Федорова.

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Тисячі протестувальників зібралися у сквері біля театру імені Франка у Києві, а також на площах інших міст — Львова, Івано-Франківська, Одеси, Харкова із плакатами-картонками на підтримку колишнього міністра оборони.

Михайло Федеров провів брифінг для преси, в якому підбив підсумки шести місяців роботи на чолі МО та відповів на питання журналістів щодо причин його відставки, зокрема підтвердив конфлікт із головномкомандувачем Олександром Сирським.

Верховна рада проголосувала за призначення Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України та інших членів уряду, крім міністра зовнішніх справ та міністра оборони.

Акції протесту на підтримку Федорова тривають.