4 травня у Нью-Йорку пройшов традиційних ройшов традиційний бал Інституту костюма музею Метрополітен, темою якого було Мода — це мистецтво. NV розповідає про те, якими творами мистецтва дизайнери надихалися під час сторення суконь.

Темою балу була Мода — це мистецтво. Організатори заохочували відвідувачів розглянути різні способи, у який дизайнери використовують тіло як чисте полотно.

«Те, що поєднує всі кураторські відділи й кожну галерею в музеї, — це мода, або одягнене тіло», — говорив Ендрю Болтон, куратор Інституту костюма.

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Під час підготовки до балу дизайнери надихалися відомими творами мистецтва при створенні суконь для знаменитостей.

Грейсі Абрамс — Густав Клімт, Поцілунок

Молода співачка повернулася на Met Gala після річної перерви, одягнувши золотий образ від Chanel. Її вбрання натхненне картиною австрійського художника і графіка Густава Клімта Поцілунок. Вона зберігається у Галереї Бельведер у Відні.

Фото: Wikipedia/REUTERS/Daniel Cole/колаж NV

Мадонна — Леонора Керрингтон, Спокуса святого Антонія. Фрагмент II

Королева попмузики відтворила елемент з картини Леонори Керрингтон Спокута святого Антонія. Фрагмент II на червоній доріжці Met Gala 2026. Мадонна з’явилася на заході у довгій чорній сукні з мережива та атласу, доповненій темно-сірими оперними рукавичками та масивними чорними чобітьми. Вона змінила свій звичний образ, обравши довгу темну перуку з косами.

Фото: Leonora Carrington/REUTERS/Daniel Cole/колаж NV

Rosé — Птахи Жоржа Брака

Амбасадорка Saint Laurent прибула на бал у чорній сукні з розрізом до стегна та гігантською брошкою у вигляді птаха. Брошка натхнена картиною Жоржа Брака.

Фото: Wikipedia/REUTERS/Daniel Cole/Колаж NV

Рейчел Зеглер — Поль Деларош, Страта леді Джейн Грей

Зеглер вперше взяла участь у Met Gala. Її вбрання натхненне картиною Страта леді Джейн Грей, художника Поля Делароша. Наразі вона виставлена ​​в Національній галереї в Лондоні.

Картина зображує останній момент життя леді Джейн Грей, яка правила дев’ять днів як королева Англії після смерті короля Едуарда VI в 1553 році.

Автором сукні акторки став американський дизайнер непальського походження Прабал Гурунг.

Фото: Wikipedia/REUTERS/Daniel Cole/ колаж NV

Кендалл Дженнер — Ніка Самофракійська

Кендалл Дженнер з’явилася в сукні від Gap Studio by Zac Posen, що повторювала лінії Ніки Самофракійської з Лувру.

Фото: Wikipedia/REUTERS/Daniel Cole/ колаж NV

Гайді Клум — Весталка в вуалі, Рафаеле Монті

Гайді Клум з’явилась у вбранні, створеному на замовлення Майком Маріно. Дизайн був безпосередньо натхненний класичними скульптурними шедеврами, такими як Христос у вуалі Джузеппе Саммартіно та Весталка в вуалі Рафаеле Монті.

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Завдяки спеціальній суміші латексу та спандексу, одяг створює візуальний ефект, перетворюючи Гайді Клум на «живу статую».

Фото: Wikipedia/REUTERS/Daniel Cole/ колаж NV

Гантер Шафер — Густав Клімт, Мада Прімавезі

Зірка серіалу Ейфорія з’явилася на балу у сукні Prada, виготовленій на замовлення, натхненній культовою картиною Густава Клімта 1912 року.

Бежева лляна сукня мала короткі рукави, аплікації у вигляді троянд та акцент на талії.

Фото: Wikipedia/REUTERS/Daniel Cole/ колаж NV

Лорен Санчес — Джон Сінгер Сарджент, Портрет мадам Х

Меценатка цьогорічного балу прибула на захід у кастомній сукні від Schiaparelli, натхненній картиною Сарджента. Її присутність на заході стала причиною критики. Традиційно захід фінансували модні дома, але цьогоріч чоловік Санчес, мільярдер Джефф Безос, виділив $10 млн на організацію Met Gala. Безос відомий своєю близькістю з адміністрацією Трампа.

Фото: Wikipedia/REUTERS/Daniel Cole/ колаж NV

Хлоя Малль — Фредерік Лейтон, Палкий червень

Малль вперше відвідала бал у статусі нової головної редакторки американського Vogue. Вона разом з Анною Вінтур, а також Бейонсе, Ніколь Кідман та Вінус Вільям займалася організацією заходу.

Її яскраво-помаранчева кастомна сукня від Colleen Allen нагадувала картину Палкий червень Лейтона.

Фото: Wikipedia/REUTERS/Daniel Cole/ колаж NV

Ліна Данем — Артемізія Джентілескі, Юдита обезголовлює Олоферна

Данем вперше за сім років зʼявилася на балу Met Gala. Для заходу вона обрала сукню Valentino від Алессандро Мікеле. Саме Ліна запропонувала дизайнеру відтворити цю картину, адже Джентілескі — її улюблена художниця. Вбрання нагадує бризки крові на шиї Олоферна.

Фото: Wikipedia/REUTERS/Daniel Cole/ колаж NV

Емма Чемберлен — Ван Гог, Сад в Арлі

Чемберлен вразила кастомним вбранням від Mugler, яке фарбували вручну. Блогерка та дизайнер Мігель Кастро Фрейтас хотіли, щоб її сукня була схожа на картину, що поєднує текстури, кольори та теми з деяких її улюблених робіт, зокрема Ван Гога та Мунка. Крім цього вбрання натхненне сукнею Метелик від Mugler 1997 року.

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Фото: Arts and culture/REUTERS/Daniel Cole/ колаж NV

Кайлі Дженнер — Венера Мілоська

Як і старша сестра, Кайлі перевтілилася у відому скульптуру. Молодша Дженнер обрала Венеру Мілоську. Допоміг їй у цьому бренд Schiaparelli, який пошив для неї оголене бюст'є.

Фото: Wikipedia/REUTERS/Daniel Cole/колаж NV

Одрі Нуна — Number 24a black and white, Джексон Поллок

Співачка дебютувала на Met Gala в ефектному чорно-білому пальті та капелюсі з бризками, створених дизайнером Робертом Вуном. Її лук був натхненний однією з картин Поллока — представника абстрактного експресіонізму, що вплинув на мистецтво другої половини XX століття.

Фото: lets_talk_about_art/Instagram REUTERS/Daniel Cole/колаж NV

Ліса — традиційний тайський танець

Обтисла сукня пошита з білого тюлю, прикрашеного кристалами, підкреслює вигини тіла співачки. Автором дизайну є Роберт Вун. Завершальним акцентом стала вуаль, що тримається на парі додаткових рук.

Ці руки відтворюють рухи традиційного тайського танцю, акцентуючи на походженні Ліси.