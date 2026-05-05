Натхненна Старим Голлівудом. Сабріна Карпентер обрала для Met Gala сукню з плівок з легендарним фільмом Сабріна

5 травня, 10:52
Сабріна Карпентер на Met Gala 2026 (Фото: REUTERS/Daniel Cole)

Сабріна Карпентер на Met Gala 2026 (Фото: REUTERS/Daniel Cole)

Американська співачка Сабріна Карпентер відвідала цьогорічний бал Інституту Костюму в оригінальній сукні, створеній із кінематографічної плівки. На ній зображений культовий фільм Сабріна 1954 року. 

Виконавиця хіта Manchild Сабріна Карпентер стала однією з найяскравіших зірок цьогорічного Met Gala, а її вбрання відповідно до теми балу Costume Art (Мистецтво костюму) натхненно мистецтвом і гламуром Старого Голлівуду, пише People.

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Вона позувала на східцях Музею Метрополітен, де традиційно проходить бал у сукні, створеній Джонатаном Андерсоном з Dior. Сукня пошита з кіноплівки зі сценами з фільму Сабріна 1954 року. У стрічці, що входить до списку 100 найкращих американських мелодрам всіх часів за версією Американського інститут кіномистецтва зіграли легендрані Одрі Хепберн та Гамфрі Боґарт.

EUTERS/Daniel Cole
Фото: EUTERS/Daniel Cole

Плівки декоровані стразами та діамантами від Chopard вартістю 48 карат.

EUTERS/Daniel Cole
Фото: EUTERS/Daniel Cole
EUTERS/Daniel Cole
Фото: EUTERS/Daniel Cole

Сабріна Карпентер дебютувала на Мет Гала у 2022 році. А цьогоріч вона входила до організаційного комітету знаменитого балу.

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Редактор: Юлія Найденко

Теги:   Met Gala Сабріна Карпентер

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