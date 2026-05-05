Натхненна Старим Голлівудом. Сабріна Карпентер обрала для Met Gala сукню з плівок з легендарним фільмом Сабріна
Сабріна Карпентер на Met Gala 2026 (Фото: REUTERS/Daniel Cole)
Американська співачка Сабріна Карпентер відвідала цьогорічний бал Інституту Костюму в оригінальній сукні, створеній із кінематографічної плівки. На ній зображений культовий фільм Сабріна 1954 року.
Виконавиця хіта Manchild Сабріна Карпентер стала однією з найяскравіших зірок цьогорічного Met Gala, а її вбрання відповідно до теми балу Costume Art (Мистецтво костюму) натхненно мистецтвом і гламуром Старого Голлівуду, пише People.
Вона позувала на східцях Музею Метрополітен, де традиційно проходить бал у сукні, створеній Джонатаном Андерсоном з Dior. Сукня пошита з кіноплівки зі сценами з фільму Сабріна 1954 року. У стрічці, що входить до списку 100 найкращих американських мелодрам всіх часів за версією Американського інститут кіномистецтва зіграли легендрані Одрі Хепберн та Гамфрі Боґарт.
Плівки декоровані стразами та діамантами від Chopard вартістю 48 карат.
Сабріна Карпентер дебютувала на Мет Гала у 2022 році. А цьогоріч вона входила до організаційного комітету знаменитого балу.