Met Gala 2026. Мадонна відтворила картину Спокуса Святого Антонія художниці-феміністки Леонори Каррінгтон
Мадонна на Met Gala 2026 (Фото: REUTERS/Daniel Cole)
Королева поп-музики Мадонна обрала для щорічного балу Інституту Костюму образ з картини маловідомої англійської художниці-феміністки Леонори Каррінгтон Спокуса Святого Антонія.
Для цьогорічного Met Gala Мадонна підготувала справжній перформанс. На східцях Музею Метрополітен вона з’явилася у готичному образі із довгою вуаллю у супроводі молодих дівчат. Таким чином вони відтворили фрагмент картини англійської художниці, скульпторки та письменниці Леонори Каррінгтон Спокуса Святого Антонія.
Допоміг Мадонні перевтілитися в цей образ Модний будинок Saint Lauren та його креативний директор Ентоні Ваккарелло.
Відповідно до картини образ Мадонни вийшов готичним.
Широка і довга вуаль з шифону волошкового кольору прикріплена до верхівки чорного капелюха у формі корабля. Її тримають сім дівчат, одягнених у різнокольорові мереживні сукні з пов’язками на очах. Як і героїня картини співачка в руках тримає музичний інструмент, який нагадує валторну. Також Мадонна додала інші аксесуари: чоботи на платформі, театральні рукавички та кулон-кольє.
З блондинки Мадонна перетворилася на брюнетку, одягнувши перуку із довгим чорним волоссям.
«Цей образ натхненний ідеєю маловідомомї феміністичної художниці. Він був сюрреалістичним, текстурним та емоціно зумовленим, а не буквальним. З самого початку йшлося про досконалість та почуття», — прокоментувала роботу над образом стилістка Меррія Дірман, пише WWD.
Загальний образ підкреслив макіяж Мадонни: знебарвлені брови, рум’яна в стилі ляльки, нижні вії пофарбовані в стилі «павутина» та рожеві губи.
Мадонна — одна з найдосвідченіших учасниць Met Gala. Вперше вона з’явилася на балу у 1997 році.