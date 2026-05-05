Met Gala 2026. Мадонна відтворила картину Спокуса Святого Антонія художниці-феміністки Леонори Каррінгтон

5 травня, 12:57
Мадонна на Met Gala 2026 (Фото: REUTERS/Daniel Cole)

Мадонна на Met Gala 2026 (Фото: REUTERS/Daniel Cole)

Королева поп-музики Мадонна обрала для щорічного балу Інституту Костюму образ з картини маловідомої англійської художниці-феміністки Леонори Каррінгтон Спокуса Святого Антонія. 

Для цьогорічного Met Gala Мадонна підготувала справжній перформанс. На східцях Музею Метрополітен вона з’явилася у готичному образі із довгою вуаллю у супроводі молодих дівчат. Таким чином вони відтворили фрагмент картини англійської художниці, скульпторки та письменниці Леонори Каррінгтон Спокуса Святого Антонія.

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REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole
Спокуса Святого Антонія (Фото: arthive.com)
Спокуса Святого Антонія / Фото: arthive.com
Спокуса Святого Антонія. Фрагмент (Фото: arthive.com)
Спокуса Святого Антонія. Фрагмент / Фото: arthive.com

Допоміг Мадонні перевтілитися в цей образ Модний будинок Saint Lauren та його креативний директор Ентоні Ваккарелло.

Відповідно до картини образ Мадонни вийшов готичним.

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Широка і довга вуаль з шифону волошкового кольору прикріплена до верхівки чорного капелюха у формі корабля. Її тримають сім дівчат, одягнених у різнокольорові мереживні сукні з пов’язками на очах. Як і героїня картини співачка в руках тримає музичний інструмент, який нагадує валторну. Також Мадонна додала інші аксесуари: чоботи на платформі, театральні рукавички та кулон-кольє.

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

З блондинки Мадонна перетворилася на брюнетку, одягнувши перуку із довгим чорним волоссям.

«Цей образ натхненний ідеєю маловідомомї феміністичної художниці. Він був сюрреалістичним, текстурним та емоціно зумовленим, а не буквальним. З самого початку йшлося про досконалість та почуття», — прокоментувала роботу над образом стилістка Меррія Дірман, пише WWD.

Загальний образ підкреслив макіяж Мадонни: знебарвлені брови, рум’яна в стилі ляльки, нижні вії пофарбовані в стилі «павутина» та рожеві губи.

Мадонна — одна з найдосвідченіших учасниць Met Gala. Вперше вона з’явилася на балу у 1997 році.

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Редактор: Юлія Найденко

Теги:   Met Gala Мадонна

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