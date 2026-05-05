Бейонсе, Ніколь Кідман і Ріанна. Найкращі вбрання знаменитостей на Met Gala 2026
Дрі Гемінгуей на Met Gala 2026 (Фото: REUTERS/Daniel Cole)
4 травня в Нью-Йорку пройшов традиційний бал Інституту костюма музею Метрополітен, темою якого було Мода — це мистецтво. Н. В. зібрав кращі вбрання знаменитостей з червоної доріжки.
Традиційно в Нью-Йорку в перший понеділок травня пройшов бал Met Gala.
Тема балу була Мода — це мистецтво. Організатори заохочували відвідувачів відобразити різні способи, у яких дизайнери запропонували тіло як чисте полотно.
" Те, що пошкоджує всі кураторські відділи і кожну галерею в музеї, — це мода, або одягнене тіло", — говорив Ендрю Болтон, куратор Інституту костюма.
Вже 10 травня у музеї відкриється експозиція Мистецтво костюма. Вона триватиме по 10 січня 2027 року та зосередиться на дослідженні одягненого тіла через зображення та інтерпретації людської форми.
Цьогоріч спільно з Анною Вінтур співкураторками заходу стали Бейонсе, Ніколь Кідман та Вінус Вільямс.
До організаційного комітету увійшли:
- дизайнер Ентоні Ваккарелло;
- акторка Зої Кравіц;
- співачки Сабріна Карпентер, Ліса з BLACKPINK, Doja Cat та Теяна Тейлор;
- британський співак Сем Сміт;
- моделі Алекс Консані, Палома Елсессер та Лорен Вассер;
- нова головна редакторка Vogue Хлоя Малль;
- баскетболістка Аджа Вілсон;
- балерина Місті Копленд;
- художниця Анна Веянт.
Ще восени стало відомо, що цьогорічний захід фінансуватиме мільярдер Джефф Безос та його дружина Лорен Санчес. Це рішення розкритикували, оскільки за традицією бал Met Gala фінансували модні дома.
Напередодні заходу активісти розклеїли плакати по Нью-Йорку із закликами бойкотувати захід через те, що Безос підтримує політику Трампа. Залученість мільярдера до заходу призвела до того, що його проігнорували Белла Хадід та Зендея. За чутками, Меріл Стріп відмовилася стати співкураторкою заходу. Мер Нью-Йорка Зохран Момдані також проігнорував давню традицію і не зʼявився на балу.
За даними видання The Times, Анна Вінтур отримала від Безоса щонайменше 10 мільйонів доларів на організацію заходу.
Кращі вбрання знаменитойстей на Met Gala 2026.
Джіджі Хадід
Ріанна
A$AP Роккі
Енн Гетевей
Ніколь Кідман
Мадонна
Бейонсе
Марго Роббі
Одесса Азайон
Гантер Шафер
Кендалл Дженнер
Лілі-Роуз Депп
Емілі Блант
Сара Піджон
Гейлі Бібер
Кейт Мосс
Сабріна Карпентер
Ліса
Алекс Консані
Наомі Воттс
Грейсі Абрамс
Bad Bunny
Дрі Гемінгуей
Кім Кардаш’ян
Зої Кравіц
Гайді Клум
Блейк Лайвлі
Сара Полсон
Тейана Тейлор
Кайлі Дженнер
Вінус Вільямс
Елізабет Дебікі
Едрієн Броуді
Емма Чемберлен
Анна Вінтур
Дейзі Едгар-Джонс
Yseult
Сем Сміт
Анок Яй
Жанель Моне
Sombr
Doechii