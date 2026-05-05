Бейонсе, Ніколь Кідман і Ріанна. Найкращі вбрання знаменитостей на Met Gala 2026

5 травня, 08:04
Дрі Гемінгуей на Met Gala 2026 (Фото: REUTERS/Daniel Cole)

Дрі Гемінгуей на Met Gala 2026 (Фото: REUTERS/Daniel Cole)

4 травня в Нью-Йорку пройшов традиційний бал Інституту костюма музею Метрополітен, темою якого було Мода — це мистецтво. Н. В. зібрав кращі вбрання знаменитостей з червоної доріжки.

Традиційно в Нью-Йорку в перший понеділок травня пройшов бал Met Gala.

Тема балу була Мода — це мистецтво. Організатори заохочували відвідувачів відобразити різні способи, у яких дизайнери запропонували тіло як чисте полотно.

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" Те, що пошкоджує всі кураторські відділи і кожну галерею в музеї, — це мода, або одягнене тіло", — говорив Ендрю Болтон, куратор Інституту костюма.

Вже 10 травня у музеї відкриється експозиція Мистецтво костюма. Вона триватиме по 10 січня 2027 року та зосередиться на дослідженні одягненого тіла через зображення та інтерпретації людської форми.

Цьогоріч спільно з Анною Вінтур співкураторками заходу стали Бейонсе, Ніколь Кідман та Вінус Вільямс.

До організаційного комітету увійшли:

  • дизайнер Ентоні Ваккарелло;
  • акторка Зої Кравіц;
  • співачки Сабріна Карпентер, Ліса з BLACKPINK, Doja Cat та Теяна Тейлор;
  • британський співак Сем Сміт;
  • моделі Алекс Консані, Палома Елсессер та Лорен Вассер;
  • нова головна редакторка Vogue Хлоя Малль;
  • баскетболістка Аджа Вілсон;
  • балерина Місті Копленд;
  • художниця Анна Веянт.

Ще восени стало відомо, що цьогорічний захід фінансуватиме мільярдер Джефф Безос та його дружина Лорен Санчес. Це рішення розкритикували, оскільки за традицією бал Met Gala фінансували модні дома.

Напередодні заходу активісти розклеїли плакати по Нью-Йорку із закликами бойкотувати захід через те, що Безос підтримує політику Трампа. Залученість мільярдера до заходу призвела до того, що його проігнорували Белла Хадід та Зендея. За чутками, Меріл Стріп відмовилася стати співкураторкою заходу. Мер Нью-Йорка Зохран Момдані також проігнорував давню традицію і не зʼявився на балу.

За даними видання The Times, Анна Вінтур отримала від Безоса щонайменше 10 мільйонів доларів на організацію заходу.

Кращі вбрання знаменитойстей на Met Gala 2026.

Джіджі Хадід

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Ріанна

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

A$AP Роккі

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Енн Гетевей

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Ніколь Кідман

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Мадонна

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Бейонсе

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Марго Роббі

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Одесса Азайон

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Гантер Шафер

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Кендалл Дженнер

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Лілі-Роуз Депп

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Емілі Блант

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Сара Піджон

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Гейлі Бібер

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Кейт Мосс

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Сабріна Карпентер

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Ліса

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Алекс Консані

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Наомі Воттс

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Грейсі Абрамс

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Bad Bunny

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Дрі Гемінгуей

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Кім Кардаш’ян

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Зої Кравіц

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Гайді Клум

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Блейк Лайвлі

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Сара Полсон

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Тейана Тейлор

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Кайлі Дженнер

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Вінус Вільямс

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Елізабет Дебікі

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Едрієн Броуді

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Емма Чемберлен

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Анна Вінтур

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Дейзі Едгар-Джонс

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Yseult

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Сем Сміт

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Анок Яй

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Жанель Моне

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Sombr

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole

Doechii

REUTERS/Daniel Cole
Фото: REUTERS/Daniel Cole
Редактор: Анастасія Кондрат

Теги:   Met Gala Анна Вінтур Нью-Йорк Бейонсе Ріанна

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