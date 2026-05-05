Бейонсе, Ніколь Кідман і Ріанна. Найкращі вбрання знаменитостей на Met Gala 2026

4 травня в Нью-Йорку пройшов традиційний бал Інституту костюма музею Метрополітен, темою якого було Мода — це мистецтво. Н. В. зібрав кращі вбрання знаменитостей з червоної доріжки.

Традиційно в Нью-Йорку в перший понеділок травня пройшов бал Met Gala.

Тема балу була Мода — це мистецтво . Організатори заохочували відвідувачів відобразити різні способи, у яких дизайнери запропонували тіло як чисте полотно.

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" Те, що пошкоджує всі кураторські відділи і кожну галерею в музеї, — це мода, або одягнене тіло", — говорив Ендрю Болтон, куратор Інституту костюма.

Вже 10 травня у музеї відкриється експозиція Мистецтво костюма. Вона триватиме по 10 січня 2027 року та зосередиться на дослідженні одягненого тіла через зображення та інтерпретації людської форми.

Цьогоріч спільно з Анною Вінтур співкураторками заходу стали Бейонсе, Ніколь Кідман та Вінус Вільямс.

До організаційного комітету увійшли:

дизайнер Ентоні Ваккарелло;

акторка Зої Кравіц;

співачки Сабріна Карпентер, Ліса з BLACKPINK, Doja Cat та Теяна Тейлор;

британський співак Сем Сміт;

моделі Алекс Консані, Палома Елсессер та Лорен Вассер;

нова головна редакторка Vogue Хлоя Малль;

баскетболістка Аджа Вілсон;

балерина Місті Копленд;

художниця Анна Веянт.

Ще восени стало відомо, що цьогорічний захід фінансуватиме мільярдер Джефф Безос та його дружина Лорен Санчес. Це рішення розкритикували, оскільки за традицією бал Met Gala фінансували модні дома.

Напередодні заходу активісти розклеїли плакати по Нью-Йорку із закликами бойкотувати захід через те, що Безос підтримує політику Трампа. Залученість мільярдера до заходу призвела до того, що його проігнорували Белла Хадід та Зендея. За чутками, Меріл Стріп відмовилася стати співкураторкою заходу. Мер Нью-Йорка Зохран Момдані також проігнорував давню традицію і не зʼявився на балу.

За даними видання The Times, Анна Вінтур отримала від Безоса щонайменше 10 мільйонів доларів на організацію заходу.

Кращі вбрання знаменитойстей на Met Gala 2026.

Джіджі Хадід

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Ріанна

Фото: REUTERS/Daniel Cole

A$AP Роккі

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Енн Гетевей

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Ніколь Кідман

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Мадонна

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Бейонсе

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Марго Роббі

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Одесса Азайон

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Гантер Шафер

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Кендалл Дженнер

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Фото: REUTERS/Daniel Cole

Лілі-Роуз Депп

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Емілі Блант

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Сара Піджон

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Гейлі Бібер

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Кейт Мосс

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Сабріна Карпентер

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Ліса

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Алекс Консані

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Наомі Воттс

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Грейсі Абрамс

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Bad Bunny

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Дрі Гемінгуей

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Кім Кардаш’ян

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Зої Кравіц

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Гайді Клум

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Блейк Лайвлі

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Сара Полсон

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Тейана Тейлор

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Кайлі Дженнер

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Вінус Вільямс

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Елізабет Дебікі

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Едрієн Броуді

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Емма Чемберлен

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Анна Вінтур

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Дейзі Едгар-Джонс

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Yseult

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Сем Сміт

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Анок Яй

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Жанель Моне

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Sombr

Фото: REUTERS/Daniel Cole

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