Бейонсе обрала для балу Інституту костюма сукню у вигляді скелета, інкрустованому діамантами

Американська співачка Бейонсе вперше за 10 років відвідала бал Інституту костюма музею Метрополітен . Цього року вона стала співорганізаторкою заходу разом з Анною Вінтур, Ніколь Кідман і Вінус Вільямс.

Про це повідомляє Elle.

Співачка з’явилася на заході в обтислій сукні, інкрустовані діамантами і стилізованій під скелет. Автором вбрання став дизайнер Олів'є Рустен.

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Вона доповнила образ штучною шубою з довшим шлейфом. Завершальним акцентом стала корона у формі сонця, яка також інкрустована діамантами.

Фото: REUTERS/Brendan Mcdermid

Фото: REUTERS/Brendan Mcdermid

На зеленій доріжці Бейонсе супроводжували донька Блу Айві та чоловік, репер Jay-Z.

14-річна дівчина була одягнена в біле плаття-балон і жакет від di Pesta. Вона доповнила образ туфля-човниками від Jimmy Choo, натхненними образом Попелюшки. Взуття вкрите кристалами від носка до каблука, має класичний гострий носок і коштує майже $5 тис.

Фото: REUTERS/Brendan Mcdermid

Фото: REUTERS/Brendan Mcdermid

Фото: REUTERS/Brendan Mcdermid

Met Gala 2026 також ознаменувався першою появою Jay-Z на цьому заході. Репер одягнув чорний вовняний фрак з лацканами та штани в тон, чорний вовняний двобортний жилет, білу бавовняну сорочку від Louis Vuitton. Він доповнив образ брошкою з квітами та чорними лакованими оксфордами від LV Premiere.

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Що відомо про цьогорічний Met Gala

Тема — Мода — це мистецтво. Організатори заохочували відвідувачів розглянути різні способи, у який дизайнери використовують тіло як чисте полотно. Під час створення суконь дизайнери надихалися відомими творами мистецтва.

Цьогоріч спільно з Анною Вінтур співкураторками заходу стали Бейонсе, Ніколь Кідман та Вінус Вільямс.

До організаційного комітету увійшли:

дизайнер Ентоні Ваккарелло;

акторка Зої Кравіц;

співачки Сабріна Карпентер, Ліса з BLACKPINK, Doja Cat та Теяна Тейлор;

британський співак Сем Сміт;

моделі Алекс Консані, Палома Елсессер та Лорен Вассер;

нова головна редакторка Vogue Хлоя Малль;

баскетболістка Аджа Вілсон;

балерина Місті Копленд;

художниця Анна Веянт.

Ще восени стало відомо, що цьогорічний захід фінансуватиме мільярдер Джефф Безос та його дружина Лорен Санчес. Це рішення розкритикували, оскільки за традицією бал Met Gala фінансували модні дома.

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Напередодні заходу активісти розклеїли плакати по Нью-Йорку із закликами бойкотувати захід через те, що Безос підтримує політику Трампа. Залученість мільярдера до заходу призвела до того, що його проігнорували Белла Хадід та Зендея. За чутками, Меріл Стріп відмовилася стати співкураторкою заходу. Мер Нью-Йорка Зохран Момдані також проігнорував давню традицію і не зʼявився на балу.