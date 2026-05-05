Омаж плакучим статуям Мадонни. Модель Анок Яй з’явилася на Met Gala в готичній сукні від Balenciaga

Американська модель південносуданського походження Анок Яй зʼявилася на Met Gala 2026 у готичній сукні від Balenciaga. Її шкіра була вкрита металевим напиленням.

Як розповіла модель британському Vogue, вона благала новопризначеного креативного директора Balenciaga П'єрпаоло Піччолі, аби він створив її образ для цьогорічного балу Інституту костюма.

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Яй хотіла, щоюб її вбрання «несло повідомлення». Тож вони з Піччолі зупинилися на ідеї темношкірої Мадонни.

«В умовах, у яких ми зараз живемо, нам потрібна надія. Мені здається, що бути темношкірою Мадонною у світі Трампа — це саме те послання», — розповіла Анок.

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Її шкіра була повністю вкрита металевим напиленням, що створювало ілюзію відполірованого бронзового каменю, а одним із найбільш віральних елементів образу стали золоті смуги під очима, що імітували сльози на обличчі статуї. Крім цього, вона використала волосяний протез, щоб її образ нагадував статую.

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Фото: REUTERS/Daniel Cole

На червоній доріжці Анок супроводжував П'єрпаоло Піччолі.

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Що відомо про цьогорічний Met Gala

Тема — Мода — це мистецтво. Організатори заохочували відвідувачів розглянути різні способи, у який дизайнери використовують тіло як чисте полотно. Під час створення суконь дизайнери надихалися відомими творами мистецтва.

Цьогоріч спільно з Анною Вінтур співкураторками заходу стали Бейонсе, Ніколь Кідман та Вінус Вільямс.

До організаційного комітету увійшли:

дизайнер Ентоні Ваккарелло;

акторка Зої Кравіц;

співачки Сабріна Карпентер, Ліса з BLACKPINK, Doja Cat та Теяна Тейлор;

британський співак Сем Сміт;

моделі Алекс Консані, Палома Елсессер та Лорен Вассер;

нова головна редакторка Vogue Хлоя Малль;

баскетболістка Аджа Вілсон;

балерина Місті Копленд;

художниця Анна Веянт.

Ще восени стало відомо, що цьогорічний захід фінансуватиме мільярдер Джефф Безос та його дружина Лорен Санчес. Це рішення розкритикували, оскільки за традицією бал Met Gala фінансували модні дома.

Напередодні заходу активісти розклеїли плакати по Нью-Йорку із закликами бойкотувати захід через те, що Безос підтримує політику Трампа. Залученість мільярдера до заходу призвела до того, що його проігнорували Белла Хадід та Зендея. За чутками, Меріл Стріп відмовилася стати співкураторкою заходу. Мер Нью-Йорка Зохран Момдані також проігнорував давню традицію і не зʼявився на балу.

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За даними видання The Times, Анна Вінтур отримала від Безоса щонайменше 10 мільйонів доларів на організацію заходу.