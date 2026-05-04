Серед тих, хто не прийде, Зендея. У Нью-Йорку закликають бойкотувати цьогорічний Met Gala через залученість Джеффа Безоса та Лорен Санчес

У Нью-Йорку активісти розвісили плакати із закликами бойкотувати цьогорічний Бал Інституту костюма музею Метрополітен через те, що його фінансує засновник Amazon Джефф Безос і його дружина Лорен Санчес.

Про це повідомляє Euronews.

Цьогорічний Met Gala відбудеться сьогодні, 4 травня. Головною темою заходу є Мистецтво костюма, а дрес-код гала-концерту — Мода — це мистецтво.

Цьогоріч до Анни Вінтур приєдналися Бейонсе, Ніколь Кідман та Вінус Вільямс як співкураторки балу.

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Мільярдер Джефф Безос та його дружина Лорен Санчес стануть головними спонсорами. Це рішення вже неодноразово піддавалося критиці. Традиційно, бал Met Gala фінансували модні дома.

Напередодні заходу поблизу музею Метрополітен зʼявилися плакати з написами: «Бойкотуйте Met Gala Безоса», «Met Gala Безоса: організовано компанією, яка фінансує ICE». Відповідний напис також зʼявився на хмарочосі Емпайр-Стейт-Білдінг.

Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado

Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado

За даними видання, акторка Меріл Стріп відмовилася від ролі співведучої через участь Безоса та Санчеса. Також цьогоріч захід проігнорує Зендея. Крім цього, мер Нью-Йорка Зогран Мамдані порушить давню традицію і не прийде на бал.

Анну Вінтур неодноразово бачили у компанії Безоса та Санчес. Зокрема, їх разом бачили під час тижня високої моди в Парижі.

Коли редакторку запитали, що вона думає про критику рішення залучити дружину мільярдера, вона заявила, що Лорен «стане чудовим надбанням для музею та заходу». Вінтур також додала, що «дуже вдячна Санчес за неймовірну щедрість».

Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado

Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Крім цього, саме нинішня головна редакторка Хлої Малль взяла інтервʼю у Лорен Санчес для обкладинки Vogue з нагоди її весілля з Безосом. Інтервʼю вийшло 27 червня 2025, через день після того, як стало відомо, що Вінтур йде з посади головної редакторки. Малль же призначили на посаду у вересні того ж року.

За даними The Times, Анна Вінтур отримала від Безоса щонайменше 10 мільйонів доларів на організацію захожу, а видання Guardian нагадує, що ходили чутки про те, що Безос нібито хоче купити Condé Nast — материнську компанію Vogue.

У своєму інтерв'ю газеті The Times Санчес-Безос заперечила можливість придбання Condé, додавши: «Якби ж то!»