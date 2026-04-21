Як Міранда Прістлі. Меріл Стріп зʼявилася на премʼєрі Диявол носить Prada 2 у стильному образі від Givenchy

Американська акторка Меріл Стріп, яка нещодавно розкритикувала Меланію Трамп та її стиль одягу, відвідала премʼєру фільму Диявол носить Prada 2 у луці від Givenchy

Про це повідомляє Vogue.

Як зазначають у виданні, Стріп та стилістка Мікаела Ерлангер віддали шану героїні Міранді Прістлі, обравши червону накидку від Givenchy by Sarah Burton.

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Лук доповнили авангардними оперними шкіряними рукавичками, темними сонцезахисними окулярами та коштовностями David Yurman.

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

«Я з самого початку знала, що хочу, щоб це був її найсміливіший образ за весь престур, і я точно відчуваю, що нам це вдалося. На мою думку, це ідеальний баланс між чіткими лініями та неочікуваним вибором матеріалів, завдяки чому образ виглядає міцним, потужним та сучасним», — розповіла стилістка.

Vogue називає образ з нью-йоркської прем'єри одним із найкращих у Стріп.

«Усе в цьому образі випромінює силу та впевненість. Кожен сантиметр її тіла прикритий, але не таким чином, щоб це здавалося скромним чи вибачливим. Це водночас сила та автономія. Він сприймається як модний обладунок, але водночас вимагає, щоб на нього дивилися», — додала Ерлангер.

Фото: https://t.me/slaymsc/28056

Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Премʼєра Диявол носить Prada 2 в Україні пройде 30 квітня.

З трейлера зрозуміло, що Міранда і Найджел продовжують працювати у вигаданому журналі Подіум (прототипом вважається американський Vogue — nv.ua). Енді повертається у журнал на посаду редакторки.

Під час роботи вони усі троє зустрічаються з Емілі, яка раніше також працювала асистенткою Міранди Пріслі.