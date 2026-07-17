«Була серцем нашої родини». У віці 91 року померла бабуся Кім Кардашʼян та Кайлі Дженнер

«Сьогодні ми попрощалися з моєю прекрасною матусею, MJ. Немає слів, які могли б передати те, що вона для мене значила, або горе, яке мені довелося пережити від прощання. Моя мама була серцем нашої родини. Вона навчила мене всього, що справді важливо… палко любити свою родину, бути доброю, бути поруч з людьми, яких любиш, і ніколи не сприймати жодної миті разом як належне», — написала Кріс Дженнер в Instagram у четвер, 16 липня.

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Підприємиця додала: «Вона навчила нас, що сім'я — це все. Вона показала нам, як любити беззастережно та як знаходити радість у маленьких моментах. Вона показала мені, як долати життєві труднощі зі стійкістю та вірою. Мамо, дякую тобі за кожну жертву, яку ти принесла, за кожну мудрість, якою ти поділилася, і за кожну мить, коли ти так безмежно любила нас. Я сумуватиму за нашими щоденними розмовами, твоєю посмішкою, твоїм сміхом… Наші серця розбиті, але ми знаходимо втіху, знаючи, що така любов, як твоя, ніколи по-справжньому не залишає нас. Твоя любов житиме в нашій родині, в наших традиціях, у кожну мить, коли ми разом, і в кожному житті, якого ти торкнулася».

Батьки Кріс Дженнер розлучилися, коли їй було 7 років, а через кілька років Мері Джо вийшла заміж за бізнесмена Гаррі Шеннона, з яким вона прожила 40 років, до моменту його загибелі в автокатастрофі у 2003 році.

У 1980 році Мері Джо заснувала дитячий магазин Shannon & Co. у Сан-Дієго. Згодом вона регулярно зʼявлялася у реаліті-шоу Сімейство Кардаш’ян.