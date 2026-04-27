«Хоче, щоб він пройшов гладко». Меланія Трамп особисто залучена в процес планування державного візиту короля Чарльза до США

Перша леді США Меланія Трамп особисто залучена в кожен етап підготовки до державного візиту короля Чарльза і королеви Камілли до США, який розпочнеться 27 квітня.

Про це повідомляє The Telegraph.

За даними джерел, перша леді була «дуже залучена» до кожного аспекту візиту та дуже хоче, щоб він пройшов гладко.

«Меланія повністю відповідає вимогам. Тут багато уваги приділяється деталям, і вона визнає, що це має бути великий успіх», — сказало джерело, причетне до планування.

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Видання додає, що Трамп «пильніше за інших стежила за зусиллями перетворити Білий дім на місце, гідне короля».

Зокрема, вона перенесла державний банкет до Східної кімнати, оскільки там, на їхню з Дональдом думку, більш доречна атмосфера, ніж у великих наметах, які зазвичай встановлюють на Південній галявині для лідерів держав.

Також Трамп була змушена скоротити список гостей, що складається з лідерів великого бізнесу, знаменитостей та спортсменів, до 120 осіб.

Перша леді США працювала над списком до останнього моменту, тож деякі гості отримали свої запрошення за шість днів до події.

Що відомо про візит короля Чарльза до США

Шестиденна поїздка розпочнеться 27 квітня у Вашингтоні, округ Колумбія, з подальшими зупинками в Нью-Йорку та Вірджинії.

28 квітня король виголосить промову перед обома палатами Конгресу. Чарльз стане другим британським монархом, який офіційно звернеться до Конгресу. Першою була мама короля, покійна королева Єлизавета в 1991 році.

Після звернення президент Трамп і перша леді Меланія прийматимуть королівську пару на державній вечері в Білому домі.

Після Вашингтона королівська пара вирушить до Нью-Йорка, де зустрінеться з родинами загиблих внаслідок теракту 11 вересня.

Далі Чарльз і Камілла вирушать до національного парку у Вірджинії, де король зустрінеться з представника корінної громади та захисниками природи.

Після поїздки до США король самостійно вирушить на Бермудські острови.