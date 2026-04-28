«Силует виражав авторитетність». Меланія Трамп у жовтому двобортному костюмі зустрілася з королем і королевою Британії

Перша леді США Меланія Трамп обрала жовтий двобортний костюм для зустрічі з королем Чарльзом та королевою Каміллою у Білому домі. 27 квітня у США розпочався державний візит британського монарха.

Про це повідомляє Hola.

27 квітня Дональд і Меланія Трамп зустрілися з королем і королевою у Білому домі на чай.

Для заходу Меланія Трамп обрала масляно-жовтий двобортний костюм від Adam Lippes — дизайнера, який шив її вбрання на інавгурацію 20 січня 2025 року. Вона доповнила образ туфлями на підборах від Manolo Blahnik зі зміїної шкіри, нейтральним макіяжем та легкою укладкою.

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool

Як зазначають в Hola, структурований силует її костюма виражав авторитетність, а м’який сезонний відтінок додавав тепла.

«Цей образ поєднував американську вишуканість з ледь помітною різкістю. Її стиль залишався стриманим, а гладке волосся та нейтральний макіяж підкреслювали загальне відчуття контролю та невимушеності», — додають у виданні.

Фото: Alex Brandon/Pool via REUTERS

Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool

Фото: Aaron Chown/Pool via REUTERS

Що відомо про візит короля Британії до США

27 квітня король Чарльз і королева Камілла прибули в США з державним візитом. Він присвячений до 250-річчя здобуття незалежності США від Великої Британії.

Дипломатична вага візиту стала ще актуальнішою на тлі недавньої сварки президента Дональда Трампа з прем'єр-міністром Кіром Стармером через обмежену підтримку Великою Британією військових дій США проти Ірану.

28 квітня пройде президент Трамп і король Чарльз зустрінуться особисто. Також у цей день монарх виголосить промову перед обома палатами Конгресу.

Після Вашингтона король і королева полетять до Нью-Йорка та Вірджинії. Далі король самостійно відправиться на Бермудські острови. Він стане першим монархом Великої Британії, який відвідав заморську британську територію.