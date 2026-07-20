«Демонструє американський дух». Меланія Трамп у стильному кежуал образі зʼявилася на фіналі Чемпіонату світу з футболу

Перша леді США Меланія Трамп разом з чоловіком, Дональдом Трампом, спостерігала за фіналом Чемпіонату світу з футболу між Аргентиною та Іспанією.

Як пише WWD, фінал пройшов в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі. Гру також відвідали прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, президентка Мексики Клаудія Шейнбаум та прем'єр-міністр Канади Марк Карні, а також король Іспанії Феліпе VI та королева Летиція з доньками, принцесою Леонорою та інфантою Софією.

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Подружжя Трампів сиділо у ложі разом із президентом ФІФА Джанні Інфантіно та його дружиною Ліною Аль-Ашкар.

Фото: REUTERS/Evan Vucci

Фото: REUTERS/Brian Snyder

Фото: REUTERS

Перша леді продемонструвала певну відданість американським брендам на матчі, одягнувши білу футболку Gap, бомбер Thom Browne та штани Ralph Lauren. Вона доповнила образ великими дзеркальними сонцезахисними окулярами та балетками Roger Vivier.

Переможцем Чемпіонату світу з футболу стала Іспанія. На 106 хвилині забив гол нападник збірної Фернандо Торрес.