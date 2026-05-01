«Передала послання принцу Вільяму і принцесі Кетрін». Меланія Трамп у костюмі від Dior попрощалася з королем Чарльзом і королевою Каміллою

У четвер, 30 квітня, президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп урочисто попрощалися з королем Чарльзом і королевою Камілою у Білому домі у заключний день їхнього історичного візиту.

Для короля і королеви Великої Британії розстелили червоний килим біля Білого дому. Фахівчиня з читання по губах Нікола Гіклінг у коментарі The Sun зазначила, що перша леді США розділила зворушливий момент з королем Чарльзом, висловивши свої найкращі побажання його родині. Меланія Трамп сказала: «Дякую. Бажаю вам усього найкращого і сподіваюся, що у вас буде гарний політ. Удачі в усьому. Передайте мою любов Кетрін і Вільяму, і їхнім дітям».

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Експертка з мови тіла Джуді Джеймс додала, що ця розмова була найяскравішим проявом «щирої близькості» під час прощання. Потім король підійшов, щоб поцілувати Меланію в обидві щоки. Дональд і Меланія Трамп, король Чарльз і королева Камілла позували для останнього групового портрета, перш ніж попрямувати до Білого дому. Президент США після прощання сказав: «Вони чудові люди, нам потрібно більше таких людей у нашій країні».

Король Чарльз, королева Камілла, президент Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп під час прощальної церемонії у Білому домі / Фото: Samir Hussein/Pool via REUTERS

Фото: Samir Hussein/Pool via REUTERS

Для урочистого та офіційного прощання з королем і королевою Меланія Трамп обрала темно-сірий вовняний штанний костюм Dior, який поєднала з білосніжною сорочкою класичного крою, і туфлі Roger Vivier.

Королева Камілла з’явилася у сукні від своєї улюбленої дизайнерки Анни Валентайн. Вибір прикрас мав особливе дипломатичне значення. Королева доповнила образ брошкою Tiffany, яку їй подарувала Меланія Трамп під час державного візиту до Віндзора минулого року.

Фото: Samir Hussein/Pool via REUTERS

Фото: Samir Hussein/Pool via REUTERS

Протягом чотириденного візиту до США король Чарльз і королева Камілла взяли участь в офіційних заходах у Вашингтоні та Нью-Йорку, включно з державною вечерею у Білому домі, двосторонніми переговорами в Овальному кабінеті та виступом монарха на спільному засіданні Конгресу. На тлі погіршення відносин між Трампом і Кіром Стармером через Іран, король зробив спробу згладити ситуацію у рамках візиту.

Меланія Трамп у костюмі від Dior попрощалася з королем Чарльзом та королевою Каміллою / Фото: Samir Hussein/Pool via REUTERS