«Майстер-клас із сучасної елегантності». Меланія Трамп у сукні від Dior відвідала державний банкет з нагоди візиту короля Чарльза

Перша леді США Меланія Трамп обрала для бенкету з нагоди державного візиту короля Чарльза до США ніжно-рожеву сукню від Christian Dior.

Про це повідомляє Hello.

У вівторок, 28 квітня, Трамп зʼявилася у Білому домі у блідо-рожевій шовковій сукні без бретелей, виготовленій ексклюзивно кутюрним ательє Dior. Скульптурний силует у поєднанні з м’яким, романтичним відтінком створював образ, який є водночас позачасовим і безсумнівно відповідає тенденціям високої моди.

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Щоб ще більше підкреслити ансамбль, Меланія доповнила його біло-кремовими замшевими рукавичками від Dior та туфлями на підборах.

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett

Цей ретельно підібраний образ продемонстрував давню прихильність американської першої леді до європейських брендів класу люкс. Видання назвало його «майстер-класом із сучасної елегантності».

Хоча ціни на кутюрні вироби рідко оприлюднюються, відомо, що вартість вечірніх суконь Christian Dior Haute Couture коливається від 60 000 до 80 000 доларів, а індивідуальні деталі, примірки та складність виконання можуть підвищувати ціну.

Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett

Рукавички, виготовлені на замовлення для образів від кутюр, можуть коштувати від 1 500 до 3 000 доларів, тоді як подібні туфлі Dior зазвичай продаються за ціною від 1 750 до 2 700 доларів.

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

27 квітня для чаювання з королем і королевою Меланія Трамп обрала масляно-жовтий двобортний костюм від Adam Lippes — дизайнера, який шив її вбрання на інавгурацію 20 січня 2025 року.

Що відомо про візит короля Британії до США

Шестиденний візит британського короля Чарльза III стартував 27 квітня у Вашингтоні, округ Колумбія — заплановані подальші зупинки в Нью-Йорку і Вірджинії.

28 квітня він звернувся до двох палат Конгресу і заявив про необхідність підтримувати Україну.

Після Вірджинії король самостійно відправиться на Бермудські острови. Він стане першим монархом Великої Британії, який відвідав заморську британську територію.