Мел Сі з гурту Spice Girls вийшла заміж за манекенника Кріса Дінгволла

19 липня, 11:53
Мел Сі зі Spice Girls вперше вийшла заміж (Фото: instagram.com/melaniecmusic)

Мел Сі зі Spice Girls вперше вийшла заміж (Фото: instagram.com/melaniecmusic)

Британська співачка, учасниця гурту Spice Girls Мел Сі (Мелані Чісхолм) вперше офіційно уклала шлюб. 52-річна артистка вийшла заміж за австралійського манекенника Кріса Дінгволла. Про це повідомляє The Daily Mail.

Церемонія пройшла у замку в графстві Камбрія, розташованому на північному заході Англії, в озерному краю, який внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

На весіллі були присутні учасниці гурту Spice Girls Емма Бантон, Мелані Браун і Джері Голлівелл-Горнер. Вікторія Бекхем не змогла бути присутньою, оскільки перебуває з родиною у США на чемпіонаті світу з футболу. Проте дизайнерка все ж долучилася до важливої події у житті своєї подруги, створивши для Мел Сі весільну сукню.

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«Це був подарунок від Вікторії, вони дуже близькі. Вікторія із задоволенням прийшла б, якби могла», — повідомило інсайдер виданню The Mail on Sunday. Джерело, близьке до Бекхем, додало: «Їй було дуже приємно пошити цю сукню для Мел Сі. Вона засмутилася, що не змогла бути присутньою на весіллі». Роль подружки нареченої дісталася 17-річній доньці Мел Сі від стосунків із забудовником Томасом Старром.

Мел Сі познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком у 2023 році у застосунку для знайомств Raya. На той час манекенник мешкав у Сіднеї. Попри відстань, Мел Сі мала запланований тур Австралією як діджейка, тож вирішила ризикнути й розпочати стосунки з манекенником. Про свій роман з Крісом артистка публічно оголосила у 2024 році.

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Редактор: Оксана Ткаченко

Теги:   Spice Girls Свадьба

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