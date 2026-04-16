Герцогиня Сассекська неочікувано стала запрошеною суддею на шоу Мастер Шеф Австралія під час візиту до країни. Її поява на телебаченні викликала обурення в глядачів.

Про це повідомляє Sky News Australia.

Герцогиня Сассекська несподівано з’явилася на австралійському телебаченні, вийшовши на знімальний майданчик MasterChef Australia як запрошена суддя.

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Меган прибула до мельбурнської студії без попередження, де приєдналася до суддів шоу — Жана-Крістофа Новеллі, По Лінг Єоу та Софії Левін.

Її поява на телебаченні не було попередньо анонсована в офіційному маршруті поїздки.

«Я так рада бути тут», — сказала вона журі після того, як зайшла на майданчик.

Пресслужба телеканалу опублікувала анонс із Меган в Instagram. У коментарях глядачі розкритикували таке рішення, мовляв, воно підірвало довіру до шоу та змістило фокус з кулінарії.

«Як зробити ваше шоу посміховиськом не лише Австралії, а й решти світу. Ось і ваш авторитет зник», — написав один незадоволений фанат.

«Ця жінка не вміє готувати, не вміє грати. 10 канал взяв шоу, яке я так любила дивитися, і зробив з нього пародію», — заявила інша користувачка.

Камео Меган відбулося під час ширшого візиту до Австралії з принцом Гаррі. Поїздка вже привернула увагу завдяки поєднанню публічних та приватних заходів, а також викликала питання щодо вартості та мети. Зокрема, щодо вартості додаткових заходів безпеки для Гаррі і Меган.

Влада країни підтвердила, що операція з безпеки буде проведена в кількох штатах. Поліція Нового Південного Уельсу заявила, що під час візиту будуть вжиті заходи для забезпечення громадської безпеки.

Поліція штату Вікторії також підтвердила інформацію про візит, але направила питання щодо фінансування організаторам.

Експерти з безпеки кажуть, що візити такого масштабу вимагають багаторівневого захисту. Це включає приватні команди, які працюють разом з місцевою поліцією.

Раніше в країні запустили онлайн-петицію з вимогою, аби охорона оплачувалася не коштом платників податків. Цей заклик зібрав десятки тисяч підписів.