Годинник за $26 тис. Меган Маркл розкритикували через візит до притулку для бездомних у прикрасах Cartier

Герцогиня Сассекська Меган зіткнулася з хвилею критики через візит до притулку для бездомних жінок McAuley в Австралії у прикрасах від ювелірного бренду Cartier.

Про це повідомляє PageSix.

Маркл відвідала McAuley у Мельбурні у перший день візиту до Австралії. Організація надає житло для бездомних жінок та тих, що постраждали від сімейного насилля. Там Меган приготувала для жінок фокаччу.

Реклама

Для візиту вона обрала годинник Cartier Tank Française вартістю $26 200, браслет Cartier Love з жовтого золота вартістю $7 950 та золоті сережки Puffy Hearts від Real Fine Studio вартістю $780.

Фото: REUTERS/Mark Peterson

Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

Її образ також включав темно-синю сукню без рукавів від Karen Gee Priscilla вартістю $892 та туфлі від Dior.

Вибір прикрас викликав обурення у користувачів Мережі, мовляв, вони недоречні у місці, де жінкам роздають їжу.

Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

Daily Mail пише, що такий вибір одягу має причину. Нещодавно Меган Маркл стала інвесторкою платформи з пошуку одягу OneOff. Сайт дозволяє користувачам знаходити та купувати одяг, який носять знаменитості та інфлюенсери. На сторінці Меган є розбивка кожного товару, включаючи бренд, ціну та де його можна купити.

Це перший візит Гаррі та Меган до Австралії з 2018 року. Тоді вони відвідували країну як члени королівської родини з офіційним візитом. Це був їхній перший іноземний візит як подружньої пари. Під час туру Австралією подружжя оголосило про вагітність Маркл.

Цього разу вони прилетіли до країни не лише у благодійних цілях, але й у комерційних. Меган вивчає можливості розширення свого бренду As Ever в Австралії.

Водночас від моменту переїзду до Каліфорнії у 2020 році герцог і герцогиня здійснили низку закордонних візитів, які нагадують ті офіційні поїздки, що відбувалися в межах королівської родини.

Під час чотириденної поїздки до Колумбії у серпні 2024 року вони відвідали школу в столиці Боготи, щоб поговорити з підлітками про вплив соціальних мереж. У лютому цього року вони відвідали Йорданію.