Меган Маркл у сережках принцеси Діани з принцом Гаррі відвідала гала-вечір Девіда Фостера в Канаді

Герцог і герцогиня Сассекські підтримали свого друга, музичного продюсера Девіда Фостера, під час святкування 40-річчя його фонду в місті Вікторія, Британська Колумбія (Канада).

Принц Гаррі та Меган Маркл позували з 76-річним музичним продюсером і композитором Девідом Фостером та його 42-річною дружиною, актрисою і співачкою Кетрін Макфі. Принц Гаррі був у чорному смокінгу, а Меган Маркл обрала довгу чорну сукню на одне плече від канадського бренду Greta Constantine. Про це повідомляє The Daily Mail.

Реклама

Маркл вшанувала пам’ять своєї покійної свекрухи, принцеси Діани, одягнувши її сережки із сапфірами та діамантами, що ефектно поєднувалися з її зачіскою — низьким пучком. Серед прикрас із колекції Діани, що дісталися Меган, — сережки у формі метеликів, браслет із діамантами від Cartier, годинник Cartier Tank Louis і каблучка з аквамарином від Asprey.

Канадсько-американський музикант Девід Фостер за свою кар'єру здобув 16 премій Ґреммі та був номінований на цю нагороду 45 разів. Меган Маркл і принц Гаррі давно товаришують з Фостером. У 2019 році Фостер організував для герцога й герцогині проживання в маєтку свого близького друга на острові Ванкувер. Дружина Фостера, Кетрін Макфі, знає Меган з дитинства — вони навчалися в одній школі.