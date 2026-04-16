Меган Маркл назвала себе «людиною, яку тролили найбільше у світі»

Меган Маркл під час перебування в Австралії пожалілася на «цькування та напади, які вона зазнавала щодня протягом 10 років».

Про це пише The Telegraph.

У четвер, 16 квітня, у Мельбурні герцог і герцогиня Сассекські зустрілися з представниками благодійної організації з питань психічного здоров’я Batyr. Там вони обговорили негативний вплив соціальних мереж.

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Під час розмови Меган порівняла залежність від «бурхливих» соціальних мереж із героїном, додавши: «Щодня протягом 10 років мене цькували або атакували. Я була людиною, яку тролили найбільше у світі».

Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

Вона рекомендувала молодим людям бути сильнішими, тому що індустрія соціальних мереж, яка «заснована на жорстокості для отримання кліків», ніколи не зміниться.

Після спілкування з підлітками у Мельбурнському технологічному університеті Свінберн герцог і герцогиня провели групову дискусію.

Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

Водночас принц Гаррі підтримав рішення австралійського уряду заборонити дітям до 16 років користуватися соціальними мережами.

«Ваш уряд був першою країною у світі, яка запровадила заборону. Ми можемо сидіти тут і обговорювати переваги та недоліки заборони, я тут не для того, щоб судити про це. Все, що я скажу з точки зору відповідальності та лідерства: епічно», — сказав він. «Оскільки так багато країн наслідували цей приклад, але до цього ніколи не мало доходити. А тепер заборона діє, що далі?»

Поїздка герцога і герцогині Сассекських до Австралії почалася 14 квітня і триватиме до пʼятниці, 17 квітня. Це перший візит Гаррі та Меган до країни з 2018 року. Тоді вони відвідували країну як члени королівської родини з офіційним візитом.

Цього разу вони прилетіли до країни не лише у благодійних цілях, але й у комерційних. Меган вивчає можливості розширення свого бренду As Ever в Австралії.

Для візиту до організації, що допомагає безхатнім жінкам та тим, що постраждаи від домашнього насильства, Меган обрала прикраси від Cartier. Таким вибір розкритикували, мовляв, вони недоречні у місці, де жінкам роздають їжу.