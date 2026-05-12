Відсвяткували день народження Арчі. Принц Гаррі і Меган Маркл разом з дітьми відвідали Діснейленд

Меган Маркл у своєму Instagram показала, як вони з принцом Гаррі відсвяткували сьомий день народження їхнього сина Арчі.

Арчі виповнилося 7 років 6 травня. Вже 11 травня родина разом з мамою Маркл, Дарією Регланд, відвідала Діснейленд в Анахаймі, Каліфорнія.

«Вони разом святкували дні народження дітей. Діти багато каталися на атракціонах, і це був особливий спосіб продовжити День матері для Меган та її мами», — заявило джерело, близьке до родини, виданню People.

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Меган опублікувала фотографії з цьогорічної прогулянки в Instagram. У підбірці, зокрема, є знімки, на яких Лілібет обіймає Попелюшку та зустрічається з принцесою Авророю з мультфільму Спляча красуня.

Вона також поділилася жартівливим відео у своїх stories, на якому Міккі Маус вітає Дорію обіймами, а Меган і Лілібет спостерігають за цим.

Фото: Instagram/Скриншот

Минулого року Гаррі та Меган разом з дітьми також відвідували Діснейленд, щоб відсвяткувати день народження сина.

6 травня Маркл опублікувала фото з нагоди дня народження сина, на яких принц Гаррі позує з новонародженим сином. На іншому знімку — Арчі позує з сестрою.

«7 років потому… з днем ​​народження нашого милого хлопчика», — підписала кадри вона.