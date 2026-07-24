У своєму Instagram Маркл опублікувала низку світлин з літньої відпустки. Відомо, що родина відпочивала в Європі, ймовірно у Португалії, де володіють будинком, до того, як принц Гаррі полетів до Великої Британії.

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Як пише People — журнал, з яким регулярно працюють представники Гаррі і Меган — на одному зі знімків родина відвідує родовий маєток принцеси Діани, Алторп. Саме там і похована мама принців Вільяма і Гаррі.

На фото зображені 41-річний принц, 7-річний принц Арчі та 5-річна принцеса Лілібет у момент, коли вони йдуть трав’янистою стежкою, обсадженій деревами та живоплотами Водночас Гаррі та Арчі тримають у руках великі букети квітів.

Вважається, що під час перебування в Алторпі подружжя Сассексів також проводило час з іншими членами родини Спенсер.

Фото: meghan/Instagram

Ще під час перебування подружжя герцога і герцогині Сассекських у Британії у Мережі припускали, що пара зробить кілька кадрів під час візиту на могилу принцеси Діани, щоб нібито використати їх у майбутньому документальному фільмі.

Джерело, наближене до пари сказало журналу Closer: «Для Гаррі це була емоційна та катарсична подія, а для Меган і дітей — особлива честь, що їх також залучили до цього. Вони надзвичайно пишаються Гаррі за те, що він так дбайливо й активно дбає про збереження спадщини своєї матері. Він вважає це своїм природним правом, але водночас дуже прагне, щоб у цьому брала участь уся родина — хоча й ставиться до цієї теми з надзвичайною делікатністю».

Інсайдер додав, що Гаррі має намір вшанувати свою матір у роковини її загибелі «особливим та змістовним чином».

«Він як ніколи відданий цьому, і точні домовленості зараз плануються як постійний пріоритет», — зазначило джерело.

Водночас джерела, близькі до Вільяма, стверджують, що він нібити незадоволений створення докуметального фільму.

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«Вільям підозрює, що справжньою причиною, через яку Меган вирушає в цю подорож, є зйомка матеріалу для документального серіалу про Діану. Його обурює те, що вона братиме участь у цьому вшануванні пам’яті його матері. Він звинувачує її в розколі сім'ї й ані на мить не вірить, що Діана схвалила б це», — заявив інсайдер.