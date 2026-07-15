Попри низькі рейтинги. Кулінарне шоу Меган Маркл номінували на премію Еммі

Герцогиня Сассекська Меган Маркл несподівано отримала номінацію на премію Еммі за своє кулінарне шоу З любов’ю, Меган , яке виходило на Netflix. Про це повідомляє The Daily Mail .

41-річна герцогиня Сассекська запустила перший сезон шоу З любов’ю, Меган на стримінговій платформі у березні 2025 року, одночасно представивши свій бренд товарів As Ever. Після другого сезону проєкт закрили.

Реклама

Шоу зазнало переважно негативної критики як зі сторони професіоналів в індустрії, так і зі сторони глядачів, а також не змогло потрапити до топ-1000 найпопулярніших програм стрімінгового сервісу, згідно з даними Netflix. Попри нищівні відгуки, шоу, яке було закрито у січні 2026 року, отримало номінацію у категорії Видатна програма про життя. Проєкт Меган Маркл змагатиметься з програмою телеканалу NBC про реконструкцію та ремонт будинків George to the Rescue під керівництвом ведучого Джорджа Оліфанта (рейтинг 8,8/10 на IMDb) та серіалом каналу Hallmark The Motherhood (Материнство) за участю акторки Конні Бріттон.

Шоу З любов’ю, Меган було створено у межах контракту Меган Маркл і принца Гаррі з Netflix, вартість якого оцінюється у понад 100 мільйонів доларів. Другий сезон шоу посів 1124-те місце за популярністю у період з липня по грудень 2025 року, набравши два мільйони переглядів.

У березні Меган Маркл розірвала контракт з Netflix і перебрала на себе повний контроль над своїм брендом харчових продуктів і товарів для дому As Ever, оскільки, за словами інсайдерів, герцогиня вважала, що Netflix діє надто «обережно», тоді як вона прагнула «вийти на світовий ринок».