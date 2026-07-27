Дебютувала як суддя. Меган Маркл попросила не називати її «герцогинею» на шоу МастерШеф в Австралії

Маркл представили як таємну суддю. Герцогиня замінила переможця та суддю шоу MasterChef Australia Енді Аллена, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Суддя шоу та фіналістка першого сезону По Лінг Йео повідомила учасникам, що рада вітати таємничу гостю, після чого на знімальному майданчику з’явилася Меган Маркл.

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«Ласкаво просимо. Мені називати вас герцогинею?» — запитала По, на що Меган коротко відповіла: «О, називайте мене Меган». Це сталося після того, як раніше Маркл висловила «розчарування» через те, що продюсери шоу називали її «королівською особою» у рекламних роликах.

Джерело повідомило виданню The Daily Mail, що команда Меган Маркл «спеціально» попросила прибрати із шоу будь-які згадки про її зв’язки з королівською родиною. Маркл була незадоволена тим, що її називають членкинею королівської родини, хоча з огляду на її шлюб із принцом Гаррі це технічно правильно. «Меган та її команда дали зрозуміти, що не хочуть, аби вживався термін „королівська особа“», — додало джерело. Герцог і герцогиня Сассекські відвідали Австралію у квітні цього року.