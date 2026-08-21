Меган Маркл може повернутися до акторської кар'єри після переїзду до Великої Британії — ЗМІ

Дружина принца Гаррі, герцогиня Сассекська Меган Маркл може повернутися до акторської діяльності після переїзду до Великої Британії. Їй нібито запропонували роль у новому проєкті.

Меган Маркл може повернутися до своєї акторської кар'єри після переїзду до Великої Британії. Про це BBC повідомили джерела, близькі до Сассекських. Вони не спростовують повідомлення про те, що Меган запропонували акторську роль у країні.

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Австралійське видання news.com.au першим повідомило, що однією з причин рішення принца Гаррі та Меган Маркл повернутися до Великої Британії було те, що герцогині запропонували роботу в новому проєкті. Водночас жодних подробиць щодо ймовірної ролі чи назви проєкту за участю герцогині Сассекської не надають.

Найбільш значуща роль Меган Маркл була в американському телесеріалі Форс-мажори, де вона зіграла адвокатку Рейчел Зейн. Маркл знімалася упродовж 7 сезонів серіалу, а останній епізод за її участю вийшов в ефір у 2018 році.

Герцогиня призупинила свою акторську кар'єру після одруження з принцом Гаррі. У той час вона розповідала, що не розглядає завершення кінокар'єри як відмову від чогось, а радше як «новий розділ».

Нещодавно вона вперше за майже десять років повернулася до акторства, знявшись у епізодичній ролі самої себе в майбутній комедії Близькі особисті друзі. У фільмі також знімаються Лілі Коллінз та Брі Ларсон.

Раніше на Netflix вийшли два сезони шоу З любов’ю, Меган.

Нагадаємо, що 20 серпня стало відомо, що принц Гаррі і Меган Маркл збираються повернутися до Великої Британії після 6 років життя у Каліфорнії. Очікується, що Сассекські повернуться до країни наприкінці серпня, а їхні діти нібито вже зараховані до британської школи, у яку підуть у вересні. Жити подружжя збирається у приватній резиденції біля Лондона.