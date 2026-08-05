Знімав принц Гаррі. Меган Маркл показала святковий танок з нагоди свого 45-річчя

Герцогиня Сассекська Меган Маркл 4 серпня відсвяткувала свій 45 день народження. З нагоди маленького ювілею вона поділилася у мережі милим відео, яке зняв її чоловік принц Гаррі.

У ролику, який супроводжується коментарями принца Гаррі, Меган Маркл мило пританцьовує на кухні поміж святкових повітряних кульок. Відео, зняте в їхньому домі в Монтесіто у Каліфорнії, з’явилось в Instagram-stories Маркл.

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Герцогиня вбрана у футболку із написом It’s giving Mrs (вайб дружини), її голову прикрашає маленька святкова тіара.

Меган Маркл відсвяткувала свій 45 день народження / Фото: Скриншот із відео / instagram.com/meghan/

На кухні у герцогині — багато квітів, на плиті — шкварчить сніданок. На іншому відео Меган Маркл в оточенні своїх домашніх улюбленців: вона поправляє собакам їхні святкові ковпаки та сміється разом із принцом Гаррі.

З нагоди свого 45-го дня народження Меган Маркл також опублікувала допис. Обійшлося без офіційних портретів, які зазвичай роблять представники королівської родини. На чорно-білих фото герцогиня у суцільному купальнику весело стрибає у басейн із оберемком повітряних кульок.

«Дякую всім за ваші теплі привітання з днем народження», — лаконічно підписала вона знімки.

Чоловіка та дітей герцогиня у своїх дописах не показала і не розкрила інші подробиці святкувань.

Нагадаємо, нещодавно Меган Маркл взяла участь у зйомках кулінарного шоу МастерШеф Австралія у якості запрошеної судді. Під час того, як вона оцінювала страву одного з учасників, їй зателефонував чоловік. Зйомку не припинили, тож кумедний епізод із відеодзвінком принца Гаррі дружині потрапив в ефір.