Привітали всією родиною. Маша Єфросиніна показала кадри з випускного доньки Нани, яка закінчила магістратуру в Іспанії

Телеведуча Маша Єфросиніна показала, як провела час в Іспанії разом з чоловіком Тимуром Хромаєвим та сином Олександром. Родина приїхала привітати доньку Нану із закінченням навчання в магістратурі.

22-річна Нана Хромаєва закінчила навчання у приватному закладі IE University, що у Мадриді. Там вона отримала ступінь магістра з міжнародного розвитку. До цього дівчина вивчала політологію в Амстердамі.

Реклама

У своєму Instagram Маша Євросиніна показала кадри з випускного доньки, куди прийшла разом з чоловіком, Тимуром Хромаєвим, та молодшим сином, та як вони проводять час в Іспанії.

За словами телеведучої, це вперше за чотири роки вони з родиною поїхали у відпуску разом.

«Цілих шість днів, з яких ми встигли вмитися батьківськими сльозами на випуску з магістратури нашої Нани в Мадриді; потішитися кольорами їхніх студентських мантій; обійти пішки всі знакові місця Більбао; зробити єдине фото разом; сховатися від дітей в номері, щоб подивитися матч Аргентина — Іспанія; покататися на фунікулері; одягнутися хоча б раз не в шорти; натрапити на просто офігенний музей Крістобаля Баленсьяги десь в маленький рибацькому містечку Гітарія; виявити, що мій син не дурно фотографує; намагатися досягнути дзену цієї мухи; побачити песика з десяти тисяч квітів у виконанні Джефа Кунса; поринули в океан в Сан Себастьяні», — підписала кадри Єфросиніна.

Нагадаємо, Тимур Хромаєв долучився до сил оборони України на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Влітку 2024 року тоді ще головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзначив Хромаєва нагрудним знаком Срібний хрест. На той момент Хромаєв був командиром роти 112-ї бригади київської тероборони.

У березні Тимур Хромаєв у складі групи українських військових прибув до ОАЕ, які надавали допомогу у посиленні системи захисту країни.

До повномасштабного вторгнення Хромаєв перебував на державній службі. У лютому 2021 року Володимир Зеленський звільнив його з посади голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.