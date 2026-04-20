«Вагітна?». Донька Олі Полякової показала фото із чоловіком-американцем

Донька співачки Олі Полякової поділилася фото із чоловіком Іденом Пассареллі, заміж за якого вийшла у США. Знімок вона підписала стисло: «Сімейне фото».

Марія Полякова тримає на руках собаку, а молодий чоловік обіймає її.

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Знімок викликав гарячі обговорення у Мережі. Дехто з підписників дівчини запідозрив її у вагітності, бо Марія Полякова стоїть так, що на одязі утворилася складка, що нагадує округлий живіт.

Решта коментаторів відзначають, що Марія і Іден дуже гарна пара, називають «кудрявою сімейкою» і «сімейством кучеряшок», відзначають, що вони дуже сході одне на одного, і бажають щастя.

Марія Полякова, якій наразі 21 рік, вийшла заміж за Ідена Пассареллі в липні 2025 року. Вони разом навчаються у Берклі та грають у місцевому гурті. Тоді користувачі Мережі також підозрювали вагітність, проте згодом дівчина спростувала ці чутки.