«Вже рік, як ти мій чоловік». Донька Олі Полякової Марія та її чоловік-американець Еден Пассареллі відсвяткували річницю весілля в Україні

21-річна донька співачки Олі Полякової Марія з чоловіком-американцем Еденом Пассареллі відсвяткувала першу річницю весілля в Україні. Марія з чоловіком відвідала своїх батьків.

На своїй сторінці в Instagram Марія Полякова поділилася серією романтичних фото з чоловіком. Як відомо, вони разом навчаються в Берклі та грають у гурті. «Сьогодні вже рік, як ти мій чоловік, але з плином часу я все більш відчуваю себе твоєю нареченою», — підписала кадри Марія. Для святкування річниці весілля Полякова обрала шовкову сукню від українського бренду fabric17.

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Оля Полякова привітала доньку та зятя у коментарях. «Чудова пара! Такі гарні й щасливі! Кохайте одне одного», — написала артистка.

Маша Полякова з чоловіком-американцем в Україні / Фото: instagram.com/marypoppers1

Фото: instagram.com/marypoppers1

Фото: instagram.com/marypoppers1

Фото: instagram.com/marypoppers1

Фото: instagram.com/marypoppers1

Фото: instagram.com/marypoppers1

Марія Полякова також показала свою розкішну каблучку з діамантом. Раніше блогерка розповідала, що загубила коштовну каблучку з діамантом у три карати, яку їй подарував чоловік. Після втрати Марія отримала від свого обранця нову каблучку — вже з діамантом у дев’ять каратів.

Нагадаємо, у травні Оля Полякова повідомила, що призупиняє кар'єру в українському шоубізнесі. Співачка створює музику у Великій Британії. Днями Полякова виступила на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. У своєму виступі співачка поскаржилася на те, що її не допустили до участі в Нацвідборі на Євробачення.