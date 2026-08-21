«Мінус рівний ніс, тріщина очниці та контузія ока». Маша Полякова показала свої травми після серйозної ДТП

Донька української співачки Олі Полякової – Маша Полякова – розповіла про свої травми, які вона отримала у ДТП в ніч на 20 серпня. Вона була у машині зі своєю мамою, в їх авто врізалася інша машина.

Від удару авто, у якому перебували Оля Полякова та її донька Маша, злетіло у кювет. 21-річна дівчина зламала носа та отримала низку інших травм. Про свій стан вона розповіла в Instagram-stories та показала фото своїх ушкоджень.

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«Ну, трохи мінус рівний ніс. А ви знали, що у ока може бути контузія? Я теж не знала, але вона у мене є. Перелом носа і тріщина очниці», — перелічила отримані травми Маша Полякова.

Маша Полякова показала свої травми після ДТП / Фото: marypoppers1 в Instagram

Також вона виклала фото із великим синцем на руці.

Маша Полякова показала свої травми після ДТП / Фото: marypoppers1 в Instagram

На руці у Маші – велетенський синець / Фото: marypoppers1 в Instagram

Тим часом Оля Полякова на своїй сторінці в Instagram подякувала прихильникам за підтримку і додала, що вони з донькою «загалом у порядку», але «Машею займаються лікарі».

Оля Полякова подякувала прихильникам за підтримку після ДТП / Фото: polyakovamusic в Instagram

Нагадаємо, що співачка опублікувала низку тривожних відео відразу після ДТП, у яку потрапила із донькою. Найімовірніше, аварія сталася у Молдові. В автівку Полякової врізалася інша машина, від чого вона злетіла у кювет. Співачка показала, як її донька Маша сідає у машину швидкої допомоги та зазначила, що у неї — зламаний ніс.