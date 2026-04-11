Марта Адамчук прокоментувала відхід із Кварталу 95 Ірини Сопонару, Анастасії Оруджової, Аліни Блажкевич та Олександри Машлятиної

Як відомо, під час повномасштабної війни Вечірній Квартал об'єднався з Жіночим Кварталом у Єдиний Квартал. «Те, що дівчата пішли, напевно, це якась норма для них. Вони перейшли на якийсь інший етап. Можливо, вони вже не вигрібали поєднувати. Тому що, коли ти заходиш у репетиції й знімання Кварталу, ти своє все трохи відсуваєш, тому що ти зайнятий дуже сильно. Якщо вони пішли, і для них це органічно, це їхній вибір, я з повагою ставлюся до свого вибору, щоб залишитися, і до вибору людей піти. У кожного свій шлях, тому нехай усім щастить», — зазначила Марта Адамчук в інтерв'ю програмі Наодинці з Гламуром.

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За словами Адамчук, яка будує кар'єру співачки поза Кварталом, вона поки що не планує залишати творче об'єднання. «Я паралельно роблю свої справи, і слава Богу ми один одному не заважаємо, тільки допомагаємо. Ми й свої проявлення маємо. Я іноді виконую на Кварталі свої пісні та гумористичні пісні від авторів Кварталу», — додала артистка.

Анастасія Оруджова, Аліна Блажкевич та Олександра Машлятіна розвивають власний проєкт, імпровізаційне шоу Тріо Різні ПОРАДНИЦЯ. Ірина Сопонару знімається у кіно та грає у виставах.

Нагадаємо, до колективу Єдиний Квартал приєдналися нові акторки — Ірина Левкун та Злата Козак.