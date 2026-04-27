Зірка стрічки Wicked: Чародійка Марісса Боде заявила, що їй відмовили у посадці на літак через інвалідність

Минулого тижня Марісса Боде опублікувала відео на своїй сторінці в TikTok, в якому повідомила, що її не пустили на борт літака авіакомпанії Southern Airways. Причиною, за словами акторки, стало її колісне крісло.

Про це пише Variety.

«Мені відмовили в посадці на рейс, бо я людина з інвалідністю. Шкода, що це не клікбейт. Шкода, що це не брехня, але саме так сталося», — сказав Боде.

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За словами акторки, вона не могла знайти свій онлайн-квиток перед посадкою на рейс до Пенсільванії. Коли вона попросила у екіпажу допомогу, їй повідомили про неможливість посадки на рейс через колісне крісло.

«Отже, я підійшла до виходу на посадку і запитала: „Чи не могли б ви допомогти мені знайти мій посадковий талон?“. А двоє людей біля виходу на посадку подивилися на мене і запитали: „Ви можете встати?“, я сказав: „Ні“, а вони сказали: „Вибачте, але через це нам доведеться відмовити вам у посадці“. Вони сказали мені, що на всіх літаках цієї авіакомпанії є сходи для спуску. Дивно. Ніколи раніше про таке не чула», — поділилася Марісса Боде.

У договорі про перевезення авіакомпанії Southern Airlines зазначено, що «клієнти повинні мати можливість підніматися та спускатися кількома сходами, щоб сісти на літак». У договорі також зазначено, що оскільки літаки Southern Airlines вміщують «28 або менше пасажирів», компанія звільнена від обов’язку надавати механічні підйомники, що є вимогою, встановленою Законом про доступ авіаперевізників.

Попри це Боде заявила, що її менеджер зв’язувався з представниками авіакомпанії та повідомляв про наявність колісного крісла. На це, за словами акторки, менеджеру відповіли, що дівчина зможе потрапити на свій рейс.

Також Боде засудила те, що авіакомпанії не займаються оновленням своїх літаків, «забуваючи» про людей з інвалідністю.

Марісса Боде — акторка, яка здобула впізнаваність завдяки ролі сестри Ельфаби, Нессароз, у мюзиклу Wicked: Чародійка (2024 року), та з’явившись у продовженні фільму, який вийшов у 2025 році.