«Зірвала джекпот». Маргарита Січкар висловилася про чоловіка Олі Полякової Вадима Буряковського

«Я знаю Вадіка цілу вічність. Я знала його дружину, Свєту. Вадік — справжній чоловік, попри невисокий зріст і те, що він не красень. Але, блін, розумієш, Полякова зірвала джекпот із чоловіком. Олю, просто молися на Вадіка. Нехай він живе 100 років. Його треба просто берегти, розумієш? Цей чоловік — приклад. Його донькам буде складно, бо знайти поруч такого чоловіка, як Вадік… адже він теж показує своїм донькам приклад», — зазначила Січкар.

Реклама

«Але, справедливості заради, скажімо, що Вадіку з Олею теж дуже пощастило», — сказала під час розмови журналістка. «Красива, зараза. Гадаю, Вадіку точно ніколи не буде нудно. З Олею він ніколи не занудьгує», — додала Січкар.

Нагадаємо, під час розмови з Дмитром Гордоном Вадим Буряковський назвав чоловіка Маші Єфросиніної, Тимура Хромаєва, «мажором». Після цього інтерв'ю Олі Поляковій довелося публічно просити вибачення у своєї зіркової подруги. 6 червня Маша Єфросиніна та Оля Полякова провели свій останній випуск шоу Дорослі дівчата. Полякова призупинила кар'єру в українському шоубізнесі й наразі мешкає у Лондоні.