«Її земний шлях був сповнений любові». Померла мама Лілії Подкопаєвої

Сумну новину у Facebook повідомила Анна Пинзеник, представниця української діаспори у США. Маму Лілії Подкопаєвої поховають на Арлінгтонському кладовищі (Arlington Memorial Park), штат Джорджія, у п’ятницю, 17 квітня.

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«З глибоким сумом, болем у серці та християнською скорботою повідомляємо, що 11 квітня 2026 року відійшла у вічність любляча матуся, турботлива бабуся, дорога рідна людина, неймовірно добра, щира та світла душею — пані Людмила Петриченко (матуся нашої Лілії Подкопаєвої). Її земний шлях був сповнений любові, доброти, жертовності та турботи про ближніх. Вона залишила по собі світлий слід у серцях усіх, хто мав благословення її знати, любити та бути поруч. Розділяємо з родиною невимовний біль утрати та підносимо щирі молитви до Милосердного Господа, щоб прийняв душу новопреставленої раби Божої Людмили у своє Небесне Царство, де немає ні болю, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Світлий, добрий і незабутній спомин про пані Людмилу назавжди житиме в наших серцях та молитвах», — ідеться у повідомленні Анни Пинзеник.

Померла мати Лілії Подкопаєвої Людмила Петриченко / Фото: facebook.com/anna.ruda.1232

Лілія Подкопаєва багато років з дітьми проживає у США. Спортсменка перебуває у шлюбі з Ігорем Дубінським з 2018 року. У Подкопаєвої троє дітей: син Вадим (усиновлений у 2006 році), дочка Кароліна від бізнесмена Тимофія Нагорного і дочка Евеліна від Дубінського (колишній киянин, займається забудовою та інвестиціями).