«Збилася зі шляху». Мама Гейден Панеттьєрі висловилася про бойфренда доньки та її раптову смерть

Матір Гейден Панеттьєрі Леслі Фогель зробила кілька несподіваних і не надто приємних заяв про свою покійну доньку. У Гейден Панеттьєрі були доволі натягнуті відносини із мамою.

Фогель порушила мовчанку та вперше прокоментувала NBC News смерть доньки, а також продовження її стосунків із бойфрендом-аб'юзером Браяном Гікерсоном.

Вона розповіла, що вважає доньку — «неймовірно талановитою людиною в багатьох сферах». Водночас Леслі заявила, що молодим людям, які виростають в індустрії розваг, «завжди доводиться боротися», бо це — складна галузь. За її словами, вони часто обирають «неправильний шлях».

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Цікаво, що саме матір Леслі Фогель у зовсім юному віці привела Гейден у кіноіндустрію. Дівчинці було всього 4 місяці, коли її вперше зняли для реклами. Про складне дитинство і раннє дорослішання, а також натягнуті відносини із мамою, яка була її агенткою, Гейден Панеттьєрі згадувала у своїх мемуарах Це я: Розплата.

Також Фогель не оминула увагою бойфренда доньки Браяна Гікерсона, який відсидів за її побиття за ґратами, а ще, як пишуть ЗМІ, був поруч із Гейден в останні миті її життя.

«Ця людина в її житті, від якої ми намагалися позбутися протягом досить тривалого часу, була з нею під час її смерті, і це був Браян Гікерсон», — сказала Леслі.

Фогель також зробила неоднозначну заяву, сказавши, що її донька, Гейден Панеттьєрі, «збилася зі шляху».

«Я думаю, що в якийсь момент стає дуже важко бути вірною собі… Тож, думаю, що Гейден, на жаль, збилася зі шляху, і я хотіла б, щоб усе було інакше. Шкода, бо вона мала багато неймовірних якостей», — сказала жінка.

Леслі додала, що відчуває: Гейден вже разом зі своїм братом Янсеном, і «вони в мирі». Нагадаємо, що молодший брат актриси помер у віці 28 років від сердечної патології. Це сталося у 2023 році.

У соцмережах люди вражені словами мами про Гейден Панеттьєрі. Вони називають Леслі Фогель лицеміркою та не можуть повірити, що вона не змогла підібрати приємніших слів, щоб вшанувати пам’ять рідної доньки.

Зазначимо, що Гейден Панеттьєрі розповідала, що тривалий час не спілкувалася зі своєю матір'ю. Вона казала, що для її мами — «все було бізнесом», а вона сама «була і асистентом, і терапевтом, і плечем для мами, лиш — не донькою».

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В якийсь момент вона звільнила матір від роботи в якості її агента, аби налагодити із нею стосунки, як із рідною та близькою людиною: «Я сказала їй: „Я більше не хочу, щоб ми працювали разом. Я просто хочу, щоб ти була моєю мамою“. Я пам’ятаю, що була сповнена надії. Але я також не очікувала такої реакції, яка виникла, мама просто сказала: „Ти мені винна“. І це все, що вона сказала і пішла».

Панеттьєрі розповідала, що «залишала двері для налагодження стосунків із мамою відкритими, проте та лиш грюкала тими дверима».

Сама Леслі Фогель стверджувала, що це був її вибір — дистанціюватися від доньки: «Після 20 років травми я послухалася поради професіоналів і обрала шлях безконтактності». Після виходу у світ мемуарів доньки Леслі говорила, що, як і всі батьки дітей-зірок хотіла лиш «найкращого, мирного та радісного життя для своїх дітей, а не саморуйнівного, який вони іноді обирають».