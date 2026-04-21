Обіцяє винагороду за повернення. Мадонна заявила про зникнення вінтажних костюмів після виступу на Coachella

Співачка Мадонна, яка 17 квітня вперше за 10 років зʼявилася на сцені фестивалю Coachella в Каліфорнії, заявила, що у неї вкрали сценічний костюм.

Про це пише BBC.

Йдеться про фіолетову куртку, корсет та сукню, які Мадонна одягла під час своєї несподіваної появи на Coachella. Тоді вона приєдналася на сцені до Сабріни Карпентер. Вони разом виконали хіти Мадонни Vogue і Like a Prayer.

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«Я сподіваюся і молюся, що якась добра душа знайде ці речі та зв’яжеться із моєю командою», — написала Мадонна, додавши, що «пропонує винагороду за їхнє безпечне повернення». Суму винагороди артистка не уточнила.

Фото: Cкриншот/Instagram

Це вбрання особливо цінне для співачки — вона носила ті самі чоботи, корсет і куртку під час свого виступу на Coachella 20 років тому. Крім цього, зникли ще кілька інших предметів із особистого архіву Мадонни «з тієї ж епохи».

16 квітня Мадонна анонсувала вихід альбому Confessions On A Dance Floor: Part II, скорочено — Confessions ІІ. Він стане продовженням платівки 2005 року Confessions On A Dancefloor, на якому були такі хіти, як Sorry та Hung Up з ABBA.

Співачка назвала майбутній альбом «маніфестом» своєї нової музики та додала: «Рейвувати — це мистецтво. Це про те, щоб розширити свої межі та з'єднатися зі спільнотою однодумців».