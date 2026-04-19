Вперше за 10 років. Мадонна тріумфально повернулася на фестиваль Coachella під час виступу Сабріни Карпентер

Попікона Мадонна вперше за 10 років виступила на фестивалі Coachella в Каліфорнії. 67-річна артистка несподівано з’явилася під час виступу Сабріни Карпентер (хедлайнерка другого вікенду).

Про це повідомляє People. Мадонна вийшла на сцену, коли Карпентер виконувала свій хіт Juno, після чого вони удвох виконали хіти Мадонни Vogue і Like a Prayer.

Потім артистки заспівали пісню з майбутнього альбому Мадонни Confessions II, продовження її успішного проєкту 2005 року Confessions on a Dancefloor.

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«20 років тому я виступала на Coachella. Я була у танцювальному наметі, і це було вперше, коли я виконала Confessions on a Dance Floor в Америці. Це було неймовірно, і я рада повернутися. Це свого роду завершення циклу, розумієте? Це дуже багато значить для мене», — сказала Мадонна.

Мадонна і Сабріна Карпентер на Coachella 2026 / Фото: instagram.com/sabrinacarpenter

Фото: instagram.com/sabrinacarpenter

Фото: instagram.com/sabrinacarpenter

Востаннє Мадонна виступала на Coachella у 2015 році, коли з’явилася під час виступу Дрейка (був хедлайнером). Мадонна одягла ліловий топ у білизняному стилі, корсет, довгі атласні рукавички, мереживні панчохи й високі ботфорти. В ідентичному вбранні Мадонна була і під час свого дебюту на фестивалі у 2006 році. У якийсь момент виступу Мадонна пожартувала про зріст Карпентер, зазначивши, що виступає з кимось «нижчим» за неї. 10 квітня Карпентер дебютувала як хедлайнерка на фестивалі Coachella 2026 у Каліфорнії.

«Вчорашній вечір був немов зі сну. Провести з вами стільки часу, сміючись, і, найголовніше, розділити з вами сцену — це привілей, який я ніколи не забуду», — звернулася до Мадонни Сабріна Карпентер в Instagram.

Несподіваний дует відбувся після того, як Карпентер віддала данину поваги Мадонні на MTV Video Music Awards 2024, виконавши хіт Ray of Light у вінтажній сукні від Боба Маккі, яку Мадонна одягала на церемонії вручення премії Оскар 1991.