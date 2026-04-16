Перший за сім років. Мадонна анонсувала вихід нового альбому

Американська співачка Мадонна анонсувала вихід нового альбому. Це буде перша платівка з 2019 року та 15-та в її карʼєрі.

Про це повідомляє BBC.

Новий альбом буде продовженням альбому 2005 року Confessions On A Dancefloor, на якому були такі хіти, як Sorry та Hung Up з ABBA.

Мадонна анонсувала його вихід ще у 2023 році. 15 квітня вона приховала усі дописи зі свого Instagram, а в описі профілю додала цитату з пісні Hung Up: «Час минає так повільно».

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Зголом вона опублікувала обкладинку альбому та заявила, що платівка вийде 3 липня. Вона називатиметься Confessions On A Dance Floor: Part II, скорочено — Confessions ІІ.

Мадонна також представила перший трек I Feel So Free у 60-секундному відео.

Це буде першим альбомом співачки з часів Madame X 2019 року та її 15-м загалом.

Як зазначають в BBC, оригінальний Confessions On A Dancefloor — беззастережна ейфорична екскурсія в танцювальну культуру — вважається одним із її найкращих альбомів, разом з Like A Prayer та Ray Of Light.

Продюсером платівки був британець Стюарт Прайс. Вони записали першу частину на горищі його лондонського будинку. Мадонна залучила його до роботи над продовженням.

«Люди думають, що танцювальна музика поверхнева, але вони помиляються. Танцпол — це не просто місце, це поріг: ритуальний простір, де рух замінює мову. Ми повинні танцювати, святкувати та молитися своїми тілами. Це те, що ми робимо тисячі років — це справді духовні практики. Зрештою, танцпол — це ритуальний простір. Це місце, де ви єднаєтеся зі своїми ранами, зі своєю вразливістю», — йдеться в релізі від співачки.

Вона назвала майбутній альбом «маніфестом» своєї нової музики та додала: «Рейвувати — це мистецтво. Це про те, щоб розширити свої межі та з'єднатися зі спільнотою однодумців».