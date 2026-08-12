«Змирилася з цим». Зірка серіалу Офіс Люсі Девіс повідомила, що хвора на рак четвертої стадії

Акторка опублікувала допис про це на своїй сторінці в Instagram.

За словами Люсі Девіс, півтора роки тому їй поставили діагноз рак молочної залози четвертої стадії з метастазами у кістках, зокрема в хребті, правому стегні та ребрах. Акторка зазначила, що ця хвороба невиліковна, а для хіміотерапії вже запізно.

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Перша пухлина, яку я відчула, не була «пухлиною» як такою — скоріше це була якась тверда ділянка. Дуже маленька. Я ледь не проігнорувала її. Тож, мабуть, я хочу сказати: не ігноруйте нічого — перевіряйте все. Наразі я намагаюся прожити те, що, можливо, залишилося від мого життя, якомога веселіше. Мені завжди подобається знаходити повчальні моменти в будь-яких негативних подіях. І рак не розчарував мене в цьому плані; я багато чого навчилася завдяки йому, і я вдячна за це", — написала Люсі Девіс.

Акторка розповіла, що часом їй важко стояти і ходити, тому вона використовує для пересування колісне крісло. Девіс додала, що після того, як вона почула діагноз, найважливішим для неї став гумор і вона просила рідних і друзів частіше над нею жартувати та не ставитися до неї як до хворої людини.

«Ніщо так не погіршує самопочуття, як те, що до тебе ставляться так, ніби ти хвора. Я не боюся того, що чекає на мене попереду. Я змирилася з цим. Я побачу свою Грейсі [покійну собаку — ред.] раніше, ніж очікувала, і для мене покинути своє фізичне тіло означає просто повернутися додому. Уся скорбота — це для моєї родини — для них це набагато важче, ніж для мене», — зазначила акторка.

Девіс додала, що попри хворобу буде продовжувати свою діяльність із захисту прав тварин і вона має бажання продовжити працювати, адже «цілком здатна це робити, а акторська робота — одна з найбільших радостей у житті».

Люсі Девіс — англійська акторка та комікеса, найбільш відома за ролями Доун Тінзлі у британському варіанті серіалу Офіс та Гільди Спеллман у телесеріалі Моторошні пригоди Сабріни, який виходить на Netflix з 2018 року.