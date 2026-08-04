Померла зірка фільму Людина-павук: Додому шляху нема Мері Рівера

На Гаваях у віці 82 років померла акторка Мері Рівера, яка зіграла бабусю Неда Лідса у фільмі Людина-павук: Додому шляху нема 2021 року.

Акторка померла ще 15 квітня, однак про це стало відомо лише зараз, повідомляє видання TMZ.

Зазначається, що Мері Рівера перенесла інсульт, після чого впала у кому. За словами рідних, лікарі прямо сказали: якщо акторка прийде у свідомість, її стан залишиться вкрай тяжким. Через це родина ухвалила важке рішення та дали дозвіл на те, щоб відключити Мері Ріверу від апарату штучної вентиляції легень.

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Акторка померла у Гонолулу на Гаваях.

Член родини розповів, що Мері прожила гарне життя і надзвичайно пишалася своєю появою у фільмі про Людину-павука. Зазначається, що рідні заохочували жінку пройти прослуховування на роль бабусі Неда Лідса, що зрештою стало одним із її найбільших досягнень.

В одній із пам’ятних сцен фільму героїня Мері Рівери просить Людину-павука, якого грає Ендрю Гарфілд, прибрати павутиння зі стелі, розмовляючи тагальською, а Нед у виконанні Джейкоба Баталона, перекладає англійською її прохання.

У Мері Рівери залишилися чоловік Алехандро, діти, 11 онуків та четверо правнуків.