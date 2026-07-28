Зендея з’явилася на прем'єрі фільму Людина-павук: Абсолютно новий день у сукні, натхненній павукомодібними

У понеділок, 28 липня, у Лос-Анджелесі відбулась прем'єра фільму Людина-павук: Абсолютно новий день . Акторка Зендея обравши ефектну сукню, натхненну павукоподібними.

Зендея, яка разом зі своїм чоловіком Томом Холландом, грає у новому екшні Людина-павук: Абсолютно новий день, одягла на прем'єру фільм в Лос-Анджелесі вбрання, створене Ashi Studio.

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Зендея вкотре дивує неймовірними образами на прем'єрі нового фільму про пригоди Людини-павука. Для події вона обрала скульптурну сукню Ashi Studio з колекції осінь 2026 із глибоким декольте та деталями, що імітують педипальпи (ногощупальця) павука.

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Крихітний павук також прикрашає туфлі на підборах із гострим носком. Образ вона доповнила також сережками-підвісками Lavalliere Diamants від Maison Boucheron з колекції Histoire de Style, Art Déco High Jewelry.

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

На прем'єрі в Римі Зендея одягала архівну сукню з колекції Giorgio Armani, прикрашена складною вишивкою із мотивом павутини.

Екшн Людина-павук: Абсолютно новий день вийде в Україні в прокат 29 липня. У стрічці Пітер Паркер повертається і з’ясовує, що світ дуже швидко змінюється, і йому треба відповідати цим змінам, бо загроза, яка нависла над містом, теж пережила трансформацію.