Баба Палажка зі Спіймати Кайдаша. Померла українська акторка Любов Колесникова

Зранку 7 травня на 75-му році життя зупинилося серце заслуженої артистки України, акторки театру і кіно Любові Колесникової.

Про це повідомила художній керівник Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Тараса Шевченка Оксана Тунік-Фриз.

«Любов Степанівна боролася з важкою хворобою і відійшла у вічність під опікою найкращих лікарів та в турботі й любові рідного колективу», — зазначила директорка театру, в якому працювала Любов Колесникова.

Реклама

Відома українська акторка народилася 1 липня 1951 року в селі Острів Житомирської області. За словами Оксани Тунік-Фриз, Любов Колесникова змалечку мріяла бути акторкою, а у 13 років зіграла свою першу роль у народному театрі.

Фото: Facebook Оксана Тунік-Фриз

Після закінчення школи навчалася в Київській естрадно-цирковій студії. З 1971 року стала акторкою театру. Почала свій професійний шлях Колесникова у Ніжинському академічному українському драматичному театрі ім. Михайла Коцюбинського.

«У березні 1978 року була запрошена до Чернігівського драмтеатру де і працювала до останнього дня. За період роботи в театрі Любов Степанівна зіграла понад сто різнопланових ролей у різножанрових виставах», — зазначила Оксана Тунік-Фриз.

Фото: Facebook Оксана Тунік-Фриз

Любов Колесникова відома за роллю баби Палажки з українського серіалу Спіймати Кайдаша. Цю ж роль у свій час вона втілювала на сцені Чернігівського драматичного театру.

«Прощання відбудеться завтра 8 травня у Чернігівському драмтеатрі. Про час прощання буде повідомлено найближчим часом», — додала директорка театру.