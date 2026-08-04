Лідера гуртів Ляпіс Трубецкой і BRUTTO Сергія Міхалка заочно засудили у Білорусі до чотирьох років колонії

Сергія Міхалка , засновника та лідер гуртів Ляпіс Трубецкой та Brutto, засудили у Білорусі до чотирьох років колонії. Таке рішення виніс Мінський міський суд 4 серпня.

І хоча в рішенні йдеться про «соліста однієї з білоруських гуртів», Білоруська служба Радіо Свобода повідомляє, що мова йде про Сергія Міхалка, лідера та засновника популярних гуртів Ляпіс Трубецкой і BRUTTO.

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Причиною для такого судового вироку «образи на адресу Лукашенка та розпалювання національної ворожнечі», а приводом — публікації відео, опубліковані сторінках та групах BRUTTO у соцмережах.

Суди визнав Сергія Михалка винним у розпалюванні ворожнечі та образах білоруський диктатор, самопроголошений президент Білорусі Олександра Лукашенка.

У вироку не уточнюється, які саме висловлювання стали основою для карної справи.

Минулого року білоруська влада визнала екстремістською пісню гурту Ляпис Трубецкой Не быць скотам, написану на слова класика білоруської літератури Янки Купали.

Нагадаємо, Сергій Міхалок, білоруський та український співак, лідер гурту Brutto, співзасновник гурту Ляпис Трубецкой та проєкту Ляпіс 98. Міхалок критикує чинну білоруську владу, починаючи з 2010 року, в тому числі у своїх піснях. Його твір Воины света 2014 року альбому Матрешка став негласним гімном Революції Гідності, як і пісня Гаррі гурту BRUTTO 2015 року стала негласним гімном російсько-української війни. У травні 2015 року Сергій Міхалок отримав посвідку на проживання в Україні. У серпні 2020 року Володимир Зеленський дав Сергію Михалку звання Заслуженого артиста України. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сергій Міхалок разом із родиною живе в одній з країн Європейського союзу.