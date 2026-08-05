«Ненавиджу усім єством». Ліза Глінська емоційно звернулася до росіян після нічної атаки по Києву

Українська шеф-кухарка та телеведуча Ліза Глінська відреагувала на російську атаку по Києву в ніч на 5 серпня. Вона поділилася своїми переживаннями та відчуттями і зізналася, що її психіка не витримує жаху навколо.

Ліза Глінська також звернулася до росіян, наголосивши, що ті не мають права на існування. Емоційною реакцією на черговий обстріл столиці зірка МастерШеф поділилась на своїй сторінці в Instagram.

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«Росіяни. Я ненавиджу вас усім своїм єством. Ви не маєте права на існування. Ви — ракова пухлина на Землі. Ви вкрали наше життя», — написала кулінарка.

Вона також додала, що бажає, аби усі вони відчули на собі той жах, страх і біль, які українці відчувають кожного дня та ночі. Також Глінська попросила не роздавати їй порад про виїзд з України: «Будь ласка, не пишіть мені: «Виїжджай». Я вдома! Слава Україні, її героям і українцям! Незламні!».

В Instagram-stories під час безсонної ночі з обстрілами Ліза Глінська розповіла, що у неї з’явилось відчуття ніби на українців полюють, а її будинок наче з картону — його трясе, навколо все горить.

«ППО збиває шахеди… Кулеметна черга… Вибухи… Сьогодні моя психіка не витримує», — додала шеф-кухарка.

Вона також запитала у своїх підписників, як вони.

Зауважимо, що в ніч на 5 серпня Росія атакувала Україну чотирма ракетами Циркон та 24 балістичними ракетами Іскандер. На жаль, не вдалось збити жодної ракети.

Найбільше постраждала Київська область. Там жертвами атаки стали 14 людей, ще 22 отримали поранення. У кількох районах виникли масштабні пожежі, а на залізничній станції Квітневий під Броварами загинули люди. У Києві через влучання в нежитлову забудову стався витік аміаку.