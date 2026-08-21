Відомий голлівудський актора та великий друг України Лієв Шрайбер відвідав Солом'янський район Києва, по якому Росія цинічно вдарила в ніч на 20 серпня. Він наголосив на необхідності протиракетної оборони.

Шрайбер побував на місці російського удару у Солом’янському районі столиці та розповів, що Росія планує свої атаки там, щоб вдарити по цивільних. Відео з актором з’явилось на сторінці United 24 в Instagram.

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Американський актор звернув увагу на те, що місцем удару стали цивільні об'єкти: дитяча лікарня, поруч — школа, парковка, житлові будинки. Внаслідок російської атаки загинуло 17 людей, ще понад 40 отримали поранення.

«Це очевидно, що атака спланована так, щоб уразити цивільних», — зауважив він.

Шрайбер наголосив на «життєвій необхідності» протиракетної оборони для України. Він додав, що раніше США надавали Україні таку допомогу і висловив сподівання, що ця програма відновиться.

«Україні потрібна сильніша протиракетна оборона. Patriots тощо, будь-що, що зможе це зупинити», — сказав актор.

Звернення зірки Людей Ікс перебила повітряна тривога, яка 20 серпня лунала майже упродовж цілого дня. Лієва Шрайбера попросили спуститися в укриття.

Нагадаємо, що Лієв Шрайбер активно підтримує Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії, став амбасадором української платформи United 24, часто приїздить в Україну та допомагає українським біженцям і гуманітарним ініціативам.

Цікаво, що Лієв Шрайбер має українське походження за материнською лінією — його дідусь народився в Україні, звідки родина емігрувала до США.