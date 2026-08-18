«Змінюються постійно». Тарас Тополя розповів, як виросли його діти та які моменти роблять його щасливими

Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя розповів про трьох своїх дітей, які народилися у шлюбі з Оленою Тополею. Музикант наголосив, що сини та донька постійно змінюються та проявляють свій характер.

Про дітей та моменти, які роблять його по-справжньому щасливим, Тарас Тополя розповів в інтерв'ю 1plus1.

В артиста троє дітей від колишньої дружини, співачки Олени Тополі: Роман, Марк і Марія. За словами лідера гурту Антитіла, діти постійно змінюються.

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«Буквально щотижня щось нове усвідомлюють, ростуть, здобувають нові знання, життєвий досвід, проявляють свій характер у міру зростання. Нещодавно 1,5 місяця вони були у моїх батьків, у моєї мами і вітчима, у США, на відпочинку. Провели гарно час, літали в Домінікану», — поділився Тополя.

Він зазначив, що за той час, коли він не бачив їх наживо, а лише по відеозв'язку, діти виросли, змінилися та приїхали більш усвідомленими.

«Я відчуваю це особливо по Марії. Вона такі розумні речі вже починає говорити. Вона вже так роздумує, розсудливо говорить про те, чого ще наприкінці весни я не чекав. Тобто вони змінюються постійно», — поділився Тарас Тополя.

Водночас музикант вважає, що головне, аби його діти відчували батьківську любов.

«Я намагаюся максимум робити для того, щоб вони її відчували. У всіх проявах, не лише в емоційному, а щоб це була і повноцінна фінансова підтримка, і бути присутнім у їхньому житті як батько, і в побутовому плані, і так далі», — наголосив він.

Також співак поділився талантами і захопленнями своєї доньки. За його словами, Марія після повернення зі США, полюбила Майкла Джексона. Тепер біля великого дзеркала у квартирі музиканта вона вмикає його пісні та танцює і імпровізує під музику короля поп-музики.

«Я це бачу як творча людина, яка може оцінити не тому, що вона моя донька, а тому, що навіть абстраговано. І я от відчув себе щасливим, що вона проявляється так і вона не соромиться цього робити», — додав він.

Тарас Тополя зізнався, що по-особливому щасливим його роблять унікальні моменти з дітьми.

«Конкретно цієї ночі Маруся і Марко залишилися в мене. І ночували в мене. Ми ходили гуляти з ними в парк. Попри джетлаг, вони ще не можуть перелаштуватися на новий час. Врешті-решт всю ніч я майже не спав, тому що вони не спали. А ще їхали сюди на зйомку з Ігроленду, я поставив Марусі нашу нову пісню. Вона десь, мабуть, разів 7 грала по колу», — поділився співак.

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Він зазначив, що донька буквально з першого приспіву запам’ятала пісню, за другим разом — вже почала повторювати, а на сьомий — вивчила і брідж, і куплети.

«І каже: «Тату, це найкрутіша пісня, мені вона дуже подобається». Ну і татко щасливий, тому що ми ж музиканти, ми про творчість. І коли дітям подобається те, що ти робиш, це насолоджує, це приносить, робить тебе щасливим», — зізнався Тополя.

Нагадаємо, що Тарас та Олена Тополі оголосили про розлучення 1 грудня 2025 року після 12 років шлюбу. Вони наголосили, що рішення, яке вони разом ухвалили, «зважене для них обох». І зазначили, що залишаться партнерами у вихованні дітей і ставляться з повагою одне до одного.