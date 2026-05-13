«Очікували ідеальної дружини, що служить чоловіку»: LELÈKA розповіла про два невдалі шлюби

Представниця України на пісенному конкурсі Євробачення 2026 LELÈKA відверто розповіла, чому не склалися два її попередні шлюби.

LELÈKA стала гостею проєкту Розмова, де розповіла про своє особисте життя. Вперше вона вийшла заміж у 23 роки в Україні. Саме з цим чоловіком співачка поїхала до Німеччини. Але їхні стосунки не склалися через уявлення Вікторії про шлюб та потребу самореалізації.

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«Я була дуже молодою і наївною. У мене не було сприйняття себе як особистості й були дуже шаблонні уявлення [про стосунки]», — пояснила вона.

За словами LELÈKA, у той період життя вона не була спроможна відстежувати свої почуття та розуміти потреби іншої людини. Вона намагалася «підігнати себе в певний трафарет». На думку вокалістки, ці стосунки були деструктивними як і для неї, так і для її колишнього чоловіка.

«Я була дивною людиною. Ці стосунки почалися без романтики. Я одразу хотіла бути ідеальною дружиною. Перестрибнула цей момент — подобається чи не подобається», — розповіла вона.

Фото: РОЗМОВА/YouTube/скриншот з відео

Тоді у LELÈKA були патріархальні погляди на стосунки між жінкою і чоловіком. Вона вважала, що «завжди має бути одягнена у сукні», а також має «цнотливою дівчиною передатися хлопцю, щоб дати йому психічний захист». Співачка була готова «служити чоловіку».

«Я сама собі цю картину придумала. Мені подобалася ця роль. В якийсь момент я усвідомила, що люблю співати, я цілеспрямована, багато читаю, дивлюся, вчуся, і в мене є потреба в реалізації. Відчувала цю напругу в середині. Зрозуміла, що моє уявлення про стосунки та те, куди мене несе, йде в розріз», — сказала LELÈKA.

Вона додала, що поважає першого чоловіка та його родину, однак вони також очікували від неї «служіння чоловіку».

«Очікували ідеальної жінки, яка служить чоловіку, і, можливо, десь реалізовує свої хобі, але не більше», — додала вона.

Другим обранцем Вікторії Лелеки став учасник її гурту LELÈKA. Ці стосунки вона вважає здоровими, але вони з ексчоловіком зрозуміли, що він не зможе закрити її потреби. Саме це стало причиною для розлучення.

«Це були здорові й класні стосунки, де є простір для кожного. Ні про що не шкодую, дуже вдячна. Краса, романтика, чесність, відкритість та вірність», — пояснила вона.

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Наразі триває процес розлучення. LELÈKA на цьому етапі життя хоче дізнатися, що таке бути самій.

Представниця України вийде на сцену Євробачення 2026 у другому півфіналі під номером 12. Букмекери прогнозують їй вихід у фінал та 11 місце.