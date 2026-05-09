Представниця України на Євробаченні 2026 LELÉKA провела другу репетицію у Відні. Суспільне Мовлення вже показало кадри з репетиції української співачки.

Сценічний образ для артистки створила дизайнерка Лілія Літковська. Бандурист Ярослав Джусь бере участь у постановці LELÉKA. Музикант, засновник і лідер гурту Шпилясті кобзарі грає на харківській бандурі. Над сценічною постановкою до пісні Ridnym працює команда на чолі з режисером-постановником Іллею Дуциком.

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У номері залучені спецефекти, які підсилюють потужний вокал LELÉKA. Відео з репетиції прокоментували Джамала та Злата Огнєвіч. «Приголомшливо. Посилаю любов і підтримку», — написала Огнєвіч. «Браво Лелека, браво!», — зазначила Джамала. «Все так вишукано. Дякую! Неймовірні», — додала Світлана Тарабарова.

Злата Огневич та Джамала підтримали LELEKA / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Поки що букмекери не роблять високих ставок на перемогу України на Євробаченні 2026 (зараз Вікторія Лелека на 11-му місці у рейтингу на Eurovisionworld). В інтерв'ю NV LELÉKA розповіла про підготовку до Євробачення, кошти на номер і висловилася про хейт у Мережі.

70-й ювілейний пісенний конкурс Євробачення відбудеться в столиці Австрії Відні завдяки перемозі в Євробаченні 2025 співака JJ з піснею Wasted Love. Згідно з результатами жеребкування Україна виступить у другій частині другого півфіналу. Перший і другий півфінали відбудуться 12 і 14 травня відповідно, а гранд-фінал запланований на 16 травня.