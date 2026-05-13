«Я тут щаслива». LELÈKA розповіла, чи планує повернутися в Україну на постійній основі

Співачка LELÈKA , чиє справжнє імʼя Вікторія Лелека, розповіла , чи планує повернутися в Україну на постійній основі після 10 років життя в Німеччині.

Наразі LELÈKA перебуває в Україні вже безперервно пʼять місяців. У неї виникло внутрішнє питання, чи не переїхала вона вже.

При цьому у Німеччині залишається її собака, яку вона планує або перевезти в Київ, або возз'єднатися з нею у Берліні.

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«Не знаю, куди мене веде шлях, що і як буде розвиватися, але внутрішньо мене тягне тільки сюди», — сказала співачка.

Всередині 2025 року LELÈKA завершила навчання в Німеччині й з того часу була в Україні шість чи сім разів. Кожен раз вона залишалася на довший період часу. При цьому існує фінансова сторона питання. Співачка невпевнена, чи зможе забезпечити себе у Києві, зокрема, орендувати квартиру.

«Я тут щаслива, але у мене нема остаточного рішення», — уточнює вона.

Наразі LELÈKA мешкає зі своєю знайомою у маленькій квартирі.

«Не знаю, скільки зможу залишатися там. Вона мені сказала, що до Нацвідбору можна. У Берліні у мене схожа ситуація. У мене там немає свого дому, не сплела собі гніздечка. Тому я зараз на роздоріжжі. Вірю, що після Євробачення у мене буде змога побути з собою і зорієнтуватися. Зараз поставила усі приватні питання на паузу. Головне відпрацювати достойно. А далі дуже хочу, щоб все склалось так, щоб я була в Україні», — додала вона.

LELÈKA виступить у другому півфіналі Євробачення 2026 14 травня під номером 12. Гранд-фінал відбудеться у суботу, 16 травня. Наразі букмекери прогнозують українці 10-те місце.