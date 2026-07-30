«Режисер мав перезняти її». Лариса Кадочникова висловилася про роль Ади Роговцевої у фільмі Ну мам

Народна артистка України Лариса Кадочникова (Марічка з Тіней забутих предків ) прокоментувала фільм з Адою Роговцевою Ну мам . Кадочникова розповіла, що їй не сподобалося, як у фільмі показали Аду Миколаївну.

«Я дуже люблю Аду. Вважаю, що це дуже велика акторка, але в цій стрічці вона мені різко не сподобалася. І насамперед через операторську майстерність. Мені здається, що оператор зняв її дуже погано. Вона — велика акторка. Ми багато грали разом, поважаємо одна одну, але тут — не хочеться нікого ображати, режисер мав би перезняти її. Це моя особиста думка», — сказала Лариса Кадочникова в інтерв'ю програмі Наодинці з Гламуром.

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Ну мам — фільм продюсера Євгена Таллера. Режисером став Олег Борщевський (Скажені сусіди, DZIDZIO Контрабас, Потяг у 31 грудня). Колегами Ади Роговцевої у фільмі стали Наталія Сумська, Катерина Кузнєцова, Анна Кузіна та Олена Кравець. Ада Роговцева виконала роль Лідії Миколаївни — матері персонажа, якого на екрані втілив Ахтем Сеітаблаєв.

Нагадаємо, легенда українського театру й кіно Ада Роговцева відсвяткувала 89-річчя на сцені. Актриса зіграла у виставі Будьте як вдома разом з акторами Ахтемом Сеітаблаєвим, Ольгою Атанасовою, Світланою Орліченко та Владом Нікітюком.